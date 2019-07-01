Экономика

20:20 01.07.2019

Глава НКРЭКУ считает успешным 1-й день работы новой модели рынка электроэнергии

1 мин читать
Глава НКРЭКУ считает успешным 1-й день работы новой модели рынка электроэнергии

Энергосистема работает в штатном режиме, перерывы поставки электроэнергии потребителям в связи с запуском новой модели рынка отсутствуют, прокомментировали итоги первого дня функционирования новой модели рынка электрической энергии глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"Все основные сегменты и функции нового рынка заработали. Результаты первых торгов на рынке на сутки вперед сформировалась на уровне ниже, чем ценовые ограничения установлены НКРЭКУ", – написала она на своей странице в Facebook.

Кривенко уточнила, что для угольной генерации цена составила 159 коп/кВт×ч, или на 2% ниже средневзвешенного ограничения, установленный регулятором.

Для государственной НАЭК "Энергоатом" цена выросла на 35% – до 75 коп/кВт×ч, а для госкомпании "Укргидроэнерго" – на 47%, до 110 коп/кВт × ч, добавила глава НКРЭКУ.

Она также отметила, что цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран.

По данным Кривенко, зафиксированные технические сбои в работе систем и платформ оперативно ликвидировались.

"Впереди нас ожидает экзамен на соответствие действующему законодательству реалиям рынка и новым условиям работы, предусматривающие значительное уменьшение прямого регуляторного влияния. Поэтому, комиссия призывает участников рынка к дальнейшему диалогу и продолжение работы по совершенствованию положений нормативно-правовых актов и принципов, регулирующих новый рынок электрической энергии", – написала глава регулятора.

Теги: #энергорынок #запуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:49 25.06.2019
Сверхтяжелая ракета компании SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

Сверхтяжелая ракета компании SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

20:47 14.06.2019
Администрация президента подаст в Кабмин свою версию спецобязательств на рынке электроэнергии

Администрация президента подаст в Кабмин свою версию спецобязательств на рынке электроэнергии

15:02 04.06.2019
"Энергорынок" будет вести договора с "зелеными" до начала полноценной работы Гарантированного покупателя – проект постановления НКРЭКУ

"Энергорынок" будет вести договора с "зелеными" до начала полноценной работы Гарантированного покупателя – проект постановления НКРЭКУ

20:16 31.05.2019
Секретарь СНБО допускает запуск рынка электроэнергии с 1 июля

Секретарь СНБО допускает запуск рынка электроэнергии с 1 июля

19:20 31.05.2019
Участники энергорынка через 2 недели должны сформировать единую позицию о целесообразности переноса запуска энергорынка - Данилюк

Участники энергорынка через 2 недели должны сформировать единую позицию о целесообразности переноса запуска энергорынка - Данилюк

17:38 31.05.2019
Зеленский на совещании в СНБО обсудил демонополизацию энергетических рынков Украины

Зеленский на совещании в СНБО обсудил демонополизацию энергетических рынков Украины

00:16 31.05.2019
СНБО в пятницу будет разбираться, готова ли Украина к введению нового рынка электроэнергии с 1 июля – Данилюк

СНБО в пятницу будет разбираться, готова ли Украина к введению нового рынка электроэнергии с 1 июля – Данилюк

12:47 28.05.2019
Перенос энергореформы недопустим из-за опасности ее отмены как таковой - ВЭА

Перенос энергореформы недопустим из-за опасности ее отмены как таковой - ВЭА

19:13 27.05.2019
Новый энергорынок следует запускать с переходным периодом во избежание перебоев с энергоснабжением - КГГА

Новый энергорынок следует запускать с переходным периодом во избежание перебоев с энергоснабжением - КГГА

12:06 27.05.2019
ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

Размер прожиточного минимума с 1 июля вырос до 1,936 тыс. грн

Украина 1 июля дала старт новому оптовому рынку э/э

Результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э свидетельствуют об успешном старте энергореформы – Евдокимов

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель президента Герус призвал снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми

НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

«Дарница» вошла в Европейскую Бизнес Ассоциацию

Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

Размер прожиточного минимума с 1 июля вырос до 1,936 тыс. грн

Украина 1 июля дала старт новому оптовому рынку э/э

Украина увеличила запасы в ПХГ до 13.5 млрд куб. м

Криптоактивы не угрожают глобальной финстабильности, но G20 следит за рисками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА