Глава НКРЭКУ считает успешным 1-й день работы новой модели рынка электроэнергии

Энергосистема работает в штатном режиме, перерывы поставки электроэнергии потребителям в связи с запуском новой модели рынка отсутствуют, прокомментировали итоги первого дня функционирования новой модели рынка электрической энергии глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"Все основные сегменты и функции нового рынка заработали. Результаты первых торгов на рынке на сутки вперед сформировалась на уровне ниже, чем ценовые ограничения установлены НКРЭКУ", – написала она на своей странице в Facebook.

Кривенко уточнила, что для угольной генерации цена составила 159 коп/кВт×ч, или на 2% ниже средневзвешенного ограничения, установленный регулятором.

Для государственной НАЭК "Энергоатом" цена выросла на 35% – до 75 коп/кВт×ч, а для госкомпании "Укргидроэнерго" – на 47%, до 110 коп/кВт × ч, добавила глава НКРЭКУ.

Она также отметила, что цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран.

По данным Кривенко, зафиксированные технические сбои в работе систем и платформ оперативно ликвидировались.

"Впереди нас ожидает экзамен на соответствие действующему законодательству реалиям рынка и новым условиям работы, предусматривающие значительное уменьшение прямого регуляторного влияния. Поэтому, комиссия призывает участников рынка к дальнейшему диалогу и продолжение работы по совершенствованию положений нормативно-правовых актов и принципов, регулирующих новый рынок электрической энергии", – написала глава регулятора.