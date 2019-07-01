НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

Национальный банк Украины в соответствии с обновленной методологией увеличил число системно-важных банков (СВБ) до 14, тогда как с 2016 года их число оставалось неизменным – три: государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк, говорится в сообщении регулятора в понедельник.

В расширенный перечень СВБ вошли также государственный Укргазбанк и частные Альфа-Банк с присоединяемым им Укрсоцбанком, Райффайзен банк Аваль, ПУМБ, Укрсиббанк, подконтрольные Сергею Тигипко ТАСкомбанк и Универсал банк, Кредобанк, ОТП банк и "Пивденный".

Нацбанк напоминает, что СВБ - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков, а получение этого статуса накладывает на банки дополнительную нагрузку: они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

В частности, НБУдля СВБ Украины с 1 января 2020 года установил специальные значения норматива мгновенной ликвидности - не менее 30% текущих обязательств (для остальных банков - 20%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента - не более 20% регулятивного капитала (для остальных банков - 25%).

Помимо того, начиная с 2021 года, системные банки обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% суммы активов и внебалансовых обязательств, взвешенных на коэффициент кредитного риска, в зависимости от степени системной важности таких финучреждений в дополнение к основному капиталу (его норматив достаточности сейчас - 7%).

НБУ уточняет, что буфер системной важности должен составлять 1% для Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банка, Укрсоцбанка, ПУМБ, УкрСиббанка, ТАСкомбанка, Универсал Банка, ОТП Банк, "Пивденного" и Кредобанкв.

Для Укрэксимбанка и Укргазбанка этот буфер установлен на уровне 1,5%, а для крупнейших на рынке ПриватБанка и Ощадбанка – 2%.

Помимо того эти банки должны будут разработать план восстановления деятельности согласно требованиям НБУ, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса, указывает регулятор.

В случае потери статуса системной важности, банк должен придерживаться вышеуказанных требований в течение еще 12 месяцев.

"В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса: она будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации", – подчеркивает НБУ.

Он уточняет, что перечень банков утвержден решением правления Нацбанка от 27 июня №438-рш "Об определении системно важных банков", которое вступило в силу с 1 июля 2019 года.

Последний раз НБУ менял число СВБ в феврале 2016 года, сократив тогда перечень с семи до трех.