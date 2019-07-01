Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн
Доходы населения Украины в январе-марте 2019 года составили 803,4 млрд грн, расходы – 852,4 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Как сообщил Госстат, в январе-марте-2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года номинальные доходы населения выросли на 15,5%.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2019 года увеличились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 14398 грн, что на 3027,8 грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Расходы населения в первом квартале-2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,8%.
Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2019 г.
|январь-март 2019г., млн. грн
|январь-март 2019г. к январю-марту 2018г., %
|Доходы населения - всего
|803436
|115,5
|Заработная плата
|404585
|117,8
|Прибыль и смешанный доход
|116832
|118,2
|Доходы полученные от собственности
|14473
|106,8
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|267546
|111,4
|в том числе:
|социальная помощь
|130361
|121,7
|другие текущие трансферты
|30044
|118,4
|социальные трансферты в натуре
|107141
|99,5
|Расходы и сбережения населения – всего
|803436
|115,5
|Приобретение товаров и услуг
|762520
|120,2
|Доходы от собственности, оплаченные
|8913
|138,8
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|80983
|125,4
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|64247
|121,6
|взносы на социальное страхование
|916
|155,0
|другие текущие трансферты
|15820
|141,6
|Накопление нефинансовых активов
|–10164
|х
|Прирост финансовых активов
|–38816
|х
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|–5491
|х
|сбережения в иностранной валюте
|8995
|92,9
|займы, полученные за исключением погашенных
|6479
|41,6
|Расходы
|852416
|120,8
|Сбережения
|–48980
|х
|Располагаемый доход
|606399
|117,2
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в январе-марте 2019 года
|январь-март 2019, %
|январь-март 2018, %
|Заработная плата
|50,4
|49,4
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|33,3
|34,5
|Прибыль и смешанный доход
|14,5
|14,2
|Доходы от собственности, полученные
|1,8
|1,9
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2019 года
|январь-март 2019, %
|январь-март 2018, %
|Приобретение товаров и услуг
|94,9
|91,2
|Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|10,1
|9,3
|Доходы от собственности
|1,1
|0,9
|Прирост накоплений
|-6,1
|-1,4
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .