Экономика

19:23 01.07.2019

Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

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Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

Доходы населения Украины в январе-марте 2019 года составили 803,4 млрд грн, расходы – 852,4 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Как сообщил Госстат, в январе-марте-2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года номинальные доходы населения выросли на 15,5%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2019 года увеличились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 14398 грн, что на 3027,8 грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Расходы населения в первом квартале-2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,8%.


Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2019 г.

  январь-март 2019г., млн. грн январь-март 2019г. к январю-марту 2018г., %
Доходы населения - всего 803436 115,5
Заработная плата 404585 117,8
Прибыль и смешанный доход 116832 118,2
Доходы полученные от собственности 14473 106,8
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 267546 111,4
в том числе:    
социальная помощь 130361 121,7
другие текущие трансферты 30044 118,4
социальные трансферты в натуре 107141 99,5
Расходы и сбережения населения – всего 803436 115,5
Приобретение товаров и услуг 762520 120,2
Доходы от собственности, оплаченные 8913 138,8
Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 80983 125,4
в том числе    
текущие налоги на доходы, имущество и др. 64247 121,6
взносы на социальное страхование 916 155,0
другие текущие трансферты 15820 141,6
Накопление нефинансовых активов –10164 х
Прирост финансовых активов –38816 х
из них:    
прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах –5491 х
сбережения в иностранной валюте 8995 92,9
займы, полученные за исключением погашенных 6479 41,6
Расходы 852416 120,8
Сбережения –48980 х
Располагаемый доход 606399 117,2

Данные: Госстат


Структура доходов населения Украины в январе-марте 2019 года

  январь-март 2019, % январь-март 2018, %
Заработная плата 50,4 49,4
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 33,3 34,5
Прибыль и смешанный доход 14,5 14,2
Доходы от собственности, полученные 1,8 1,9

Данные: Госстат


Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2019 года

  январь-март 2019, % январь-март 2018, %
Приобретение товаров и услуг 94,9 91,2
Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 10,1 9,3
Доходы от собственности 1,1 0,9
Прирост накоплений -6,1 -1,4

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .

Теги: #расходы #доходы #население
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