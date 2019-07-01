Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

Доходы населения Украины в январе-марте 2019 года составили 803,4 млрд грн, расходы – 852,4 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Как сообщил Госстат, в январе-марте-2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года номинальные доходы населения выросли на 15,5%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2019 года увеличились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 14398 грн, что на 3027,8 грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Расходы населения в первом квартале-2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,8%.



Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2019 г.

январь-март 2019г., млн. грн январь-март 2019г. к январю-марту 2018г., % Доходы населения - всего 803436 115,5 Заработная плата 404585 117,8 Прибыль и смешанный доход 116832 118,2 Доходы полученные от собственности 14473 106,8 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 267546 111,4 в том числе: социальная помощь 130361 121,7 другие текущие трансферты 30044 118,4 социальные трансферты в натуре 107141 99,5 Расходы и сбережения населения – всего 803436 115,5 Приобретение товаров и услуг 762520 120,2 Доходы от собственности, оплаченные 8913 138,8 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 80983 125,4 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 64247 121,6 взносы на социальное страхование 916 155,0 другие текущие трансферты 15820 141,6 Накопление нефинансовых активов –10164 х Прирост финансовых активов –38816 х из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах –5491 х сбережения в иностранной валюте 8995 92,9 займы, полученные за исключением погашенных 6479 41,6 Расходы 852416 120,8 Сбережения –48980 х Располагаемый доход 606399 117,2

Данные: Госстат



Структура доходов населения Украины в январе-марте 2019 года

январь-март 2019, % январь-март 2018, % Заработная плата 50,4 49,4 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 33,3 34,5 Прибыль и смешанный доход 14,5 14,2 Доходы от собственности, полученные 1,8 1,9

Данные: Госстат



Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2019 года

январь-март 2019, % январь-март 2018, % Приобретение товаров и услуг 94,9 91,2 Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 10,1 9,3 Доходы от собственности 1,1 0,9 Прирост накоплений -6,1 -1,4

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .