Экономика

13:51 01.07.2019

Последующее повышение прожиточного минимума до 2,027 тыс. грн запланировано на 1 декабря этого года.

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Последующее повышение прожиточного минимума до 2,027 тыс. грн запланировано на 1 декабря этого года.

Размер прожиточного минимума в Украине для разных групп населения с 1 июля 2019 года вырос с 1,853 тыс. грн до 1,936 тыс. грн.

Соответствующие нормы заложены в законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Последующее повышение прожиточного минимума до 2,027 тыс. грн запланировано на 1 декабря этого года.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный мимнимум с 1 июля составляет: для детей до шести лет – 1,699 тыс. грн, до 18 лет – 2,118 тыс. грн, для работоспособных – 2,007 тыс. грн, для утративших работоспособность – 1,564 тыс. грн.

Повышение прожиточного минимума влечет за собой рост социальных выплат, индексации заработной платы.

Помимо этого, с 1 июля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которыми увеличена необлагаемая налогом стоимость товаров в международных почтовых отправлениях до EUR100 для одного отправителя-физлица. Товары, превышающие эквивалент EUR100, будут облагаться налогом на добавленную стоимость во втором полугодии 2019-го и в 2020 году.

Посылка для физлица также будет облагаться пошлиной в 10% от суммы, которая превышает эквивалент в EUR150.

Теги: #бюджет #прожиточный_минимум #украина
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