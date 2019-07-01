Экономика

10:27 01.07.2019

Украина увеличила запасы в ПХГ до 13.5 млрд куб. м

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Украина увеличила запасы в ПХГ до 13.5 млрд куб. м

Украина с 4 апреля по 29 июня 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 54,1% (на 4 млрд 729,73 млн куб. м) – до 13 млрд 475,09 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 29 июня 2018 года на 21%, 29 июня 2017 года – на 17,3%.

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Хранилища страны 1-29 июня пополнились на 2 млрд 86,67 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 72 млн куб. м против 54,2 млн куб. м/сутки за аналогичный период 2018 года и 62,9 млн куб. м/сутки – в мае 2019 года.

ПХГ Украины, в частности, 29 июня этого года пополнились на 73,19 млн куб. м при импорте 56,25 млн куб. м и внутренней добыче 56,47 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

В то же время в конце июня Коболев не исключил возможность приостановки импорта газа в августе для его закачки в ПХГ из-за нехватки средств. По его словам, решение финансового вопроса в части привлечения кредитов, выпуска евробондов или рассрочки по дивидендам от Кабмина должно быть найдено уже в июле.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #укртрансгаз #пхг #коболев
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