Криптоактивы не угрожают глобальной финстабильности, но G20 следит за рисками

Криптоактивы на данном этапе не входят в число угроз мировой финансовой стабильности, но G20 отслеживает возникающие риски, говорится в Осакской декларации лидеров "группы двадцати".

"Технологические инновации могут принести существенную пользу финансовой системе и в более широком смысле экономике. Несмотря на то, что на данном этапе виртуальные активы не несут угрозу глобальной финансовой стабильности, мы тщательно отслеживаем тенденции и сохраняем бдительность к существующим и вновь возникающим рискам", - сказано в документе.

G20 подтвердила обязательства по применению недавно дополненных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними провайдеров для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Также лидеры "группы двадцати" приветствовали резолюцию Совбеза ООН, которая подчеркивает роль FATF в установлении глобальных стандартов по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. "Мы подтверждаем наше твердое обязательство активизировать усилия по борьбе с данными угрозами, включая укрепление глобальной сети региональных групп по типу FATF. Призываем к всеобъемлющей, эффективной и быстрой реализации стандартов FATF", - сказано в коммюнике.

FATF - международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Россия в этом году проходит очередной раунд проверки антиотмывочной системы, визит экспертов FATF состоялся в марте, публикация итогового доклада ожидается в октябре.