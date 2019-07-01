Экономика

09:42 01.07.2019

"Оператор рынка" ночью приостанавливал первые торги э/э на внутрисуточном рынке, работа платформы уже восстановлена

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 Госпредприятие "Оператор рынка" восстановило работу информационной платформы, обеспечивающей функционирование введенных с 1 июля новых сегментов оптового рынка э/э, торги на внутрисуточном рынке (ВСР) возобновлены.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов, в воскресенье начались торги за ВСР вслед за окончанием аукционов на рынке "на сутки вперед" (РСВ), однако некоторые участники подали некорректные заявки, указав в них цены, выше разрешенного граничного уровня, из-за чего на платформе возникла внештатная ситуация.

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"Система не верифицировала эти данные, потому по состоянию на 1:00-2:00 1 июля "Оператор рынка" был вынужден приостановить торги. Но за два часа мы совместно со словацкими специалистами нашли решение и урегулировали данный вопрос. С 3:00 1 июля система работает бесперебойно", - рассказал Евдокимов, отметив, что все сегменты уже работают, причин для паники нет.

Как сообщалось, в воскресенье на РСВ состоялись первые торги, на них продавалась э/э, необходимая для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток.

По данным "Оператора рынка, в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч (без НДС). В торговой зоне "Бурштынский остров" было реализовано 9,435 млн кВт-ч э/э в среднем по 1776 грн за МВт-ч (без НДС).

В период в период максимальной суточной нагрузки (с 08:00 до 23:00) граничные почасовые цены колебались от 1899,99 до 2020 грн за МВт-ч (без НДС), в период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) – от 894 грн до 949 грн за МВт-ч (без НДС).

"Оператор рынка" накануне 1 июля опубликовал предельные цены (price caps) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составляет 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Правила купли-продажи э/э на РСВ и ВСР предполагают девятимесячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

C 1 июля 2019 года в Украине запускается новая модель оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предусмотрен переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

Теги: #электроэнергия #оператор_рынка #рсв
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