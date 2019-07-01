Экономика

09:40 01.07.2019

Результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э свидетельствуют об успешном старте энергореформы – Евдокимов

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Результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э свидетельствуют об успешном старте энергореформы – Евдокимов

 Результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э – на рынке "на сутки вперед" (РСВ) – свидетельствуют об успешном старте реформы рынка э/э, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

По его словам, в течение последних двух суток перед запуском новой модели оптового рынка э/э персонал "Оператора рынка", отвечающего за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), работал круглосуточно, чтобы обеспечить своевременное начало операций, которые предполагает новая модель рынка э/э.

Евдокимов отметил, что в торгах приняло участие 192 участника.

Как сообщалось, в воскресенье на РСВ состоялись первые торги, на них продавалась э/э, необходимая для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток.

По данным "Оператора рынка, в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч (без НДС). В торговой зоне "Бурштынский остров" было реализовано 9,435 млн кВт-ч э/э в среднем по 1776 грн за МВт-ч (без НДС).

В период в период максимальной суточной нагрузки (с 08:00 до 23:00) граничные почасовые цены колебались от 1899,99 до 2020 грн за МВт-ч (без НДС), в период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) – от 894 грн до 949 грн за МВт-ч (без НДС).

Как сообщалось, "Оператор рынка" накануне 1 июля опубликовал предельные цены (price caps) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составила 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Правила купли-продажи э/э на РСВ и ВСР предполагают девятимесячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

C 1 июля 2019 года в Украине запускается новая модель оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предусмотрен переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

Теги: #торги #электроэнергия #оператор_рынка #рсв #реформа
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