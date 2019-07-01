Цена на электроэнергию ДТЭК с запуском рынка снизилась на 12% – компания

Цена электроэнергии ТЭС крупнейшей на энергорынке частной компании ДТЭК с запуском новой модели рынка электроэнергии снизилась на 12% по сравнению с первым полугодием 2019 года и составила 1,569 грн за кВт·ч, говорится в пресс-релизе компании в понедельник.

"Информация о продаже электроэнергии ТЭС компании по цене выше ценовых ограничений, установленных НКРЭКУ на рынке на сутки вперед, а также утверждения о росте тарифа для тепловой генерации на 50% и выше, не соответствует действительности и направлены на манипуляцию общественным мнением", – подчеркивается в сообщении.

В ДТЭК агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что финальная цена, которую заплатили потребители за электроэнергию, произведенную ТЭС ДТЭК, оказалась ниже средневзвешенной цены продажи электроэнергии другими производителями на "рынке на сутки вперед" (РСВ) и значительно ниже ценовых ограничений, которые установил регулятор для торговли на РСВ.

В компании добавили, что по сравнению с февралем 2019 года, когда тариф ТЭС, принадлежащих энергохолдингу Рината Ахметова, составлял 2,167 грн за кВт-ч, цена электроэнергии, выработанной угольными электростанциями ДТЭК, после запуска рынка оказалась ниже на 25%.

"Эти результаты стали возможны благодаря открытой конкуренции среди генерирующих компаний Украины", - заявили в ДТЭК.

В холдинге считают, что заявления о якобы росте тарифа на 50% и выше делаются желающими сохранить непрозрачные и неконкурентные правила установления тарифов на электроэнергию и продолжить практику "ручного" управления энергетикой Украины.

Как сообщалось, с намеченным на 1 июля 2019 года запуском новой модели рынка рынка ГП "Оператор рынка" провел первые конкурентные торги на РСВ: на платформе было продано 150,9 млн кВт*ч по средней цене 1,594 грн за кВт-ч.

С запуском рынка также вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – РСВ и внутрисуточный рынок (ВСР), а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением). РСВ – это основной биржевой сегмент нового рынка электроэнергии, на котором происходит продажа электроэнергии для потребителей на ежедневной основе.

Своевременный запуск рынка является условием предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR500 млн.