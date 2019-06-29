Экономика

11:54 29.06.2019

Предложения "Газпрому" о свопе газа письменно подтверждены - исполнительный директор "Нафтогаза"

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Предложения "Газпрому" о свопе газа письменно подтверждены - исполнительный директор "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко опровергает слова главы "Газпрома" Алексея Миллера об отсутствии предложений НАК о свопе газа и предлагает относиться к этому предложению серьезно.

""Своп" газа, как запасной вариант в случае, если "Газпром" не хочет заключать контракт на бронирование мощностей для транзита, предлагался "Газпрому" еще весной 2018 в моих официальных переговорах с главой делегации "Газпрома" господином (Александром) Медведевым, в то время заместителем господина Миллера", - написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

Исполнительный директор "Нафтогаза" подчеркнул, что "этому есть письменные подтверждения".

"Это все будет использовано в новом арбитраже против "Газпрома". Так что на месте "Газпрома" я бы относился к этому серьезно", - отметил Витренко.

Он также вновь подверг сомнению заявленную "Газпромом" готовность понизить цены на газ для Украины при выполнении ряда его условий. Исполнительный директор НАК напомнил, что по текущему контракту "Газпром" обязан поставлять "Нафтогазу" 5 млрд куб. м газа в год по цене на уровне цены на рынке в Германии, однако российская компания не выполняет эти свои контрактные обязательства и не поставляет газ в Украину.

"Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в "Германии". То есть "Газпром" не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?" - описал свое видение ситуации Витренко.

Как сообщалось, Миллер 28 июня заявил, что "Газпром" не получал официальных предложений от Украины о замене транзита газа на своповые поставки. "Это некие отдельные заявления управленцев "Нафтогаза Украины" в соцсетях - к таким заявлениям мы относимся несерьезно", - сказал Миллер, комментируя пост Витренко от 18 июня в Facebook.

Теги: #нафтогаз #газ #витренко #газпром
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