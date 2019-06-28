Экономика

15:58 28.06.2019

Миллер: Газпром не получал предложений от Украины о замене транзита на своп, это заявления управленцев Нафтогаза в соцсетях

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Миллер: Газпром не получал предложений от Украины о замене транзита на своп, это заявления управленцев Нафтогаза в соцсетях

"Газпром" не получал официальных предложений от Украины о замене транзита газа на своповые поставки, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.

"Что касается замены транзита на своп, никаких официальных предложений от украинской стороны не получали. Это некие отдельные заявления управленцев "Нафтогаза Украины" в соцсетях - к таким заявлениям мы относимся несерьезно", - сказал Миллер.

"(Если не будут найдены решения по транзиту газа в Европу до 31 декабря 2020г - ИФ) 1 января - новогодний праздник. Ну, а если в Новый год, значит, будет весело", - невесело пошутил Миллер.

"Число сочетаний (вариантов - развития ситуации - ИФ) достаточно большое, но приходится обращать внимание своих зарубежных коллег (..) зарубежные аналитики не все варианты называют. Нигде нет варианта - что "Северный поток 2" будет построен вовремя, что будет подписан до 31 декабря новый контракт на транзит, что будет подписан новый договор на поставку газа между Россией и украинской стороной. Почему такого варианта нет?" - отметил Миллер.

Он также подчеркнул, что также нет и некоторых других вариантов. "Надо все делать, чтобы договоренности были достигнуты, но надо стремиться и к тому, чтобы подстраховаться, и в частности, "Газпрому", чтобы исполнять свои обязательства перед европейскими потребителями", - подчеркнул глава "Газпрома".

Теги: #газпром #миллер
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