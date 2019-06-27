Запрет на ввоз легковых авто из РФ ограничит выбор новых бюджетных авто в пользу подержанных

Запрет Украиной ввоза легковых автомобилей из России, прежде всего, ограничит для потребителей выбор новых доступных автомобилей в бюджетном сегменте, что с учетом низкой покупательной способности сделает практически единственным вариантом покупку опасных для владельцев и экологии подержанных автомобилей, считают в компании "УкрАВТОВАЗ" - эксклюзивноvо дистрибьютора автомобилей Lada в стране.

В компании напоминают, что с января 2017 года Lada является брендом французского производителя Groupe Renault, представленного в 135 странах марками Renault, Dacia, RSM, Alpine и Lada.

"Благодаря этому бренд получил полностью обновленный ассортимент и современный дизайн, высокие стандарты качества и надежности", - отметили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

В Украину Lada поставляется с 1995 года и до 2009-го эти авто лидировали на рынке новых легковых авто в Украине, однако затем постепенно их доля сокращалась, но в бюджетном сегменте (особенно среди сельских жителей) автомобиль остается востребованным.

По данным компании, в 2018 году в дилерской сети "УкрАВТОВАЗ" продано 535 автомобилей Lada (около 0,7% общих продаж всех легковых авто - ИФ), в текущем году уже продано 401 авто.

"Компания предлагает клиентам товар, который считает востребованным на рынке. "УкрАВТОВАЗ" - бизнес-структура и она не вовлечена в политику. Мы предоставляем свободу выбора нашим клиентам и убеждены, что они имеют право на современные и доступные автомобили", - цитируют в компании генерального директора УкрАВТОВАЗ Юрия Хруща.

Как сообщалось, 26 июня Кабмин обнародовал постановление, которым с 1 июля 2019 года значительно расширен перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину из РФ. В том числе запрет касается новых автотранспортных средств, среди которых – легковые автомобили.