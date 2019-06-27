Эмбарго на импорт калийных и фосфатных удобрений из РФ приведет к их дефициту в Украине

Эмбарго на импорт калийных и фосфатных удобрений с 1 июля 2019 года приведет к их дефициту на украинском рынке, считает советник Всеукраинской аграрной рады (ВАР) по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Дмитрий Кохан.

"Если бы речь шла исключительно об азотных удобрениях, это означало бы возобновление справедливости. Фактически Украина закрыла бы поставки с заводов российского олигарха Аркадия Ротенберга, который единственный не попал под санкции. Однако закрывается также импорт калийных и фосфатных удобрений, которые в Украине не производятся. Правительство таким шагом обрекает отечественное сельское хозяйство на дефицит",– побяснил Кохан в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина не сможет быстро наладить поставки удобрений из других стран из-за логистических проблем внутри страны. Дефицит удобрений может сказаться на урожае следующего года.

"Если под нынешний урожай аграрии уже внесли удобрения, то с удобрениями для следующего урожая могут возникнуть проблемы. Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года – через четыре дня. Если бы его хоть опубликовали вовремя, у аграриев было бы время, по крайней мере, подготовиться, а у компаний-экспортеров – наладить поставки из других стран", – отметил представитель ВАР.

Как сообщалось, Кабмин 26 июня обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации. В частности, с 1 июля 2019 года эмбарго распространяется на минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных, продукцию ветеринарной медицины, транспортные средства и пр., а с 1 марта 2020 года запрещается ввоз б/у вагонов.