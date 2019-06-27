Экономика

16:15 27.06.2019

Все бюджетные организации имеют право покупать э/э на условии универсальной услуги

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Все бюджетные организации имеют право покупать э/э на условии универсальной услуги

Все бюджетные организации, вне зависимости от мощности их электроустановок, до конца 2020 года имеют право покупать э/э на условии универсальной услуги.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в четверг.

Регулятор утвердил изменения в Порядок формирования цен универсальные услуги и расширил круг потребителей, которым имеют право ими пользоваться.

Поставщики универсальных услуг начали предоставлять услуги по поставке э/э с 1 января 2019 года. Они обслуживают население и малых потребителей (с присоединенной мощностью энергоустановок до 150 кВт) на условии акцептованной поставки (публичного договора, для заключения которого не нужно проводить тендер).

Как сообщалось, с 1 января 2019 года произошла либерализация розничного рынка э/э, облэнерго были разделены на поставщиков универсальных услуг и операторов системы распределения. У бюджетных и коммунальных предприятий возникла необходимость выбора поставщика э/э на тендерной основе (либо по переговорной процедуре при соблюдении ее условий).

Теги: #электроэнергия #украина #нкрэку
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