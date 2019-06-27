Экономика

15:37 27.06.2019

Huawei отвергает обвинения в краже интеллектуальной собственности

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Huawei отвергает обвинения в краже интеллектуальной собственности

 

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. отвергает обвинения в краже интеллектуальной собственности после признания американским судом ее вины в незаконном присвоении секретов калифорнийского стартапа CNEX Labs Inc.

"Споры в отношении интеллектуальной собственности являются обычным делом, - заявил директор по правовым вопросам Huawei Сун Люпин. - Huawei была по обе стороны споров. Мы считаем, что подобные проблемы не должны быть политизированы".

"Инновации и защита интеллектуальной собственности являются фундаментом успеха Huawei, - сказал он. - Ни одна компания не может стать рыночным лидером с помощью кражи торговых секретов. Мы выросли в лидера благодаря своим инвестициям".

Накануне федеральный суд Техаса вынес решение в пользу CNEX, технологической компании, среди инвесторов которой Microsoft Corp. и Dell Technologies Inc.

CNEX обвинила Huawei в краже ее разработок, составляющих коммерческую тайну, в отношении технологии хранения данных на ПК, позволяющей датацентрам управлять растущими объемами информации.

Юридический спор между двумя компаниями начался в декабре 2017 года, когда Huawei обвинила Ижень Хуана, одного из основателей CNEX и бывшего сотрудника Huawei, в краже ее секретов, подав на него в суд, пишет The Wall Street Journal.

Адвокаты CNEX подали встречный иск, заявив, что Huawei направила своего инженера под видом потенциального клиента для получения секретной технической информации по проекту стартапа. Китайская компания, в свою очередь, заявила, что никаких секретов украдено не было, и ее инженер обсуждал с менеджерами CNEX "продукты с открытым исходным кодом".

Джейсон Дин, отвечающий в Huawei за интеллектуальную собственность, заявил, что разочарован решением американского суда.

Тем не менее, компания "сохраняет веру в американскую судебную систему и продолжит защищать свои права", отметил он.

Huawei является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования и лидером в развитии технологии 5G.

Ранее в этом году Huawei была внесена в "черный список" компаний, поставки американского оборудования которым могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Компания Finite State, работающая в сфере кибербезопасности, ранее на этой неделе обнародовала исследование, согласно которому, телекоммуникационное оборудование Huawei более уязвимо в случае хакерских атак, чем оборудование ее конкурентов.

Теги: #интеллектуальная_собственность #huawei #суд
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