Экономика

14:41 27.06.2019

Volkswagen запустил каршеринг электромобилей в Берлине

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Volkswagen запустил каршеринг электромобилей в Берлине

Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) запустил каршеринг электромобилей в Берлине.

Сервис WeShare располагает парком из 1,5 тыс. электромобилей Golf, говорится в сообщении VW. В начале следующего года парк пополнится 500 автомобилями e-up! с электрическим двигателем.

В 2020 году компания планирует запустить сервис WeShare в Праге и Гамбурге.

В пресс-релизе VW отмечается, что количество пользователей каршеринговых сервисов в Германии выросло в 14 раз с 2010 года и в начале 2019 года достигало 2,46 млн человек.

WeShare входит в подразделение цифровых услуг VW, известное как Volkswagen We. Среди других операций этого подразделения - парковочное приложение We Park, сервис рекомендаций We Experience, а также сервис доставки отправлений We Deliver.

Число каршеринговых сервисов в Берлине увеличилось за последнее время. В столице Германии действуют сервисы Sixt SE, Miles, Oply и Ubeeqo, а также совместный сервис BMW и Daimler ShareNow.

VW планирует производить 70 моделей электромобилей к 2028 году.

Теги: #volkswagen #берлин #электромобиль
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