Львов согласовал строительство гостиницы возле аэропорта, застройщик ведет переговоры с Hilton

Исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил градостроительные условия и ограничения для проектирования офисного и гостинично-офисного центра по ул.Любинская, 191-б.

Как сообщается на сайте горсовета, ЧП "Галмодерн" планирует построить на участке офисный центр с подземной автостоянкой и гостинично-офисный центр с подземной автостоянкой. Объекты разместятся недалеко от аэропорта "Львов".

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на руководителя управления архитектуры и урбанистики Львовского горсовета Юлиана Чаплинского, "Галмодерн" ведет переговоры относительно открытия гостиницы под международным брендом Hilton Hotels&Resorts.

"Есть переговоры с сетью Hilton. Но пока они только получили градостроительные условия на проектирование. Подадут они это (проект – ИФ) "Хилтону" или другой сети – окончательно неизвестно", - сообщил Чаплинский.

Согласно данным Единого госреестра, участником и конечным бенефициаром ЧП "Галмодерн" указана Наталия Оношко (100%).

Она также выступает подписантом ООО "Иновационные системы менеджмента", зарегистрированного по ул.Шухевича, 3, во Львове. По данному адресу действует открытый в конце 2015 года отель сети Ibis - Ibis Styles Lviv Center.

Основным видом деятельности ООО указана деятельность гостиниц и похожих средств временного размещения. Конечным бенефициаром указан Юрий Федорив.

Бренд Hilton Hotels&Resorts - один из 10 ведущих брендов компании Hilton Worldwide, основаный в 1919 году - на март 2019 года объединяет 586 гостиниц в 94 странах.