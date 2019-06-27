Экономика

14:24 27.06.2019

"Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн дивидендов за 2018г

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"Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн дивидендов за 2018г

ЧАО "Укргидроэнерго" (Вышгород Киевской обл.) выплатило в государственный бюджет 1 млрд 100,477 млн грн дивидендов за 2018 год, сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза (на 2 млрд 202,723 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 3 млрд 668,256 млн грн.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2019 года установило базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятия с госдолей на уровне 50%. Исключения по выплате дивидендов в виде 30% от объема чистой прибыли сделаны для Ощадбанка, "Укргидроэнерго" и "Укрзализныци".

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт.

Теги: #дивиденды #госбюджет #укргидроэнерго
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