Экономика

14:04 27.06.2019

ДТЭК завершил выкуп акций у миноритариев "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь"

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ДТЭК завершил выкуп акций у миноритариев "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь"

ДООО "Инвестэкогаз", входящее в энергохолдинг ДТЭК и занимающееся оптовой торговлей топливом, завершило выкуп акций ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" у миноритарных акционеров в рамках процедуры squeeze-out, в результате чего ДТЭК опосредованно сконцентрировал все 100% акций компании.

Согласно новой структуре собственности, опубликованной ДТЭК, 95,71% акций ЧАО принадлежит DTEK B.V. (Нидерланды), а еще 4,29% – "Инвестэкогаз".

Цена приобретения одной акции составила 0,01 грн при номинальной стоимости 1,86 грн. Согласно опубликованному годовому отчету предприятия, в 2018 году оно получило чистый убыток 317,4 млн. грн, а его собственный капитал является отрицательным – "минус" 1,7 млрд. грн.

Как сообщалось, в середине мая 2019 года "Инвестэкогаз" заявил о намерении воспользоваться правом принудительного выкупа акций, а в начале июня направил публичное безотзывное требование о приобретении акций "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" у миноритарных акционеров, которым на тот момент принадлежало 4,29% акций.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" входит в операционный холдинг "ДТЭК Сети" вместе с шестью другими предприятиями: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Теги: #дтэк #акции
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