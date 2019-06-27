ACEA ухудшила прогноз продаж автомобилей на 2019 год, прогнозирует их снижение

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) ухудшила прогноз для автомобильного рынка Евросоюза на 2019 год: согласно новым оценкам, продажи машин в ЕС в этом году снизятся на 1% по сравнению с 2018 годом.

Ранее ACEA прогнозировала рост продаж в 2019 году на 1%.

Согласно оценкам ассоциации, продажи автомобилей в ЕС в этом году составят чуть более 15 млн единиц. В 2018 году, по данным ACEA, в регионе было зарегистрировано почти 15,2 млн новых автомобилей.

За период с января по май 2019 года продажи машин в ЕС уменьшились на 2,1%.

"Вдобавок к неопределенности, связанной с Brexit, а также меняющимся макроэкономическим условиям, происходит естественная стабилизация рынка, - отметил генеральный секретарь ACEA Эрик Йоннарт. - Более того, рост продаж автомобилей замедлялся последние несколько лет".

Темпы роста продаж автомобилей в ЕС ослабляются с 2015 года, в 2018 году реализация автомобилей в регионе увеличилась лишь на 0,1%, тогда как в 2017 году повышение составило 3,4%, в 2016 году - 6,8%, в 2015 году - 9,3%.

ACEA представляет 15 крупных европейских производителей автомобилей, грузовиков и автобусов: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, PSA Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars и Volvo Group.

По оценкам ACEA, число рабочих мест в автомобильном секторе ЕС составляет порядка 13,8 млн, что соответствует 6,1% общего показателя занятых в регионе.