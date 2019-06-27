Украина ввела на 5 лет антидемпинговые меры в отношении импорта некоторых видов проката с антикоррозионным покрытием из РФ и Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) установила на пять лет антидемпинговые меры в отношении импорта некоторых видов проката с антикоррозионным покрытием происхождением из РФ – на уровне 47,57%, происхождением из Китая – 22,78%, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в четверг.

"Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из РФ и Китая сроком на пять лет", – указало в сообщении МЭРТ.

Помимо этого, комиссия продлила специальные меры в отношении гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов независимо от страны происхождения на три года.

Согласно сообщению МЭРТ, размер ставки специальной пошлины для гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуританов со вступления соответствующего решения в силу составит 11,22%, через 12 месяцев со дня внедрения – 10,66%, через 24 месяца – 10,13%.

Помимо этого, комиссия приняла решение о пересмотре специальных мер по итогам рассмотрения заявления ООО "Интерфом", "Интерфом-Днепр", "Интерфом-Запад", "Интерфом-М", отметили в юридической фирме "Ильяшев и парнтеры", которая представляла интересы группы компаний "Интеформ", производителя эластичного пенополиуретана (поролона).

"Также комиссия решила не возбуждать пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину ДВП мокрого способа производства происхождением из Беларуси в связи с окончанием срока их применения. Помимо этого, на этом же основании – остановить процедуру пересмотра антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину деревоволокнистых плит из Беларуси", – сообщило МЭРТ.