Экономика

18:53 26.06.2019

Госдолг Украины в мае-2019 сократился на 1,8% в долларовом эквиваленте

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Госдолг Украины в мае-2019 сократился на 1,8% в долларовом эквиваленте

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в мае 2019 года сократился на 1,8%, или на $1,4 млрд - до $78,39 млрд.

Как сообщается на сайте Министерства финансов в среду, в национальной валюте госдолг уменьшился на 0,9% - до 2,106 трлн грн, так как гривня в мае немного ослабла.

Минфин также уточнил, что прямой государственный долг в мае в долларовом выражении сократился на 1,7% - до $68,16 млрд (в гривне снизился на 0,8% – до 1,832 трлн грн), в том числе внешний сократился сразу на 3,2% – до $38,87 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 2,5% - до $10,23 млрд (в гривне – на 1,5%, до 274,96 млрд грн), в том числе внешний – на 2,6%, до $9,84 млрд.

В целом с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,1%, или на $0,07 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 2,9%, или на 61,95 млрд грн.

Как сообщил Минфин, благодаря укреплению гривни и погашению части валютных долгов доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам мая снизилась до 42,1%, в специальных правах заимствования – до 15,3%, в евро – до 9,2%, тогда как в гривне – выросла до 32,2%. Кроме того, 0,4% и 0,7% госдолга номинировано соответственно в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в мае ослаб с 26,619 грн/$1 до 26,873 грн/$1 по сравнению с 27,688 грн/$1 на начало года.

Теги: #госдолг #украина #минфин
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