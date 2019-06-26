В Ивано-Франковске сформировался дефицит торговых площадей, перенесены сроки ввода трех ТРЦ

Средневзвешенный уровень вакантности торговых центров Ивано-Франковска во втором квартале 2019 года составляет 3,9%, девелоперы сохраняют низкую строительную активность – сроки открытия трех торгово-развлекательных центров (ТРЦ) перенесены на неопределенное время, сообщила консалтинговая компания UTG (Киев).

"Интерес ритейлеров к рынку Ивано-Франковска очень высок. В ТЦ города наблюдается востребованность в брендах галереи моды, развлечений и заведений общественного питания. Обеспеченность профессиональными торговыми площадями соответствует показателю 334,9 кв. м/1 тыс. жителей – ниже среднего показателя по Украине. Дефицит торговых помещений составляет 27,5 тыс. кв. м, тогда как на 2019-2020 гг. задекларировано к открытию только здание на территории рынка "Главный" арендной площадью 4,8 тыс. кв. м", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" аналитик UTG Оксана Гаврилевич.

По ее словам, в городе большинство существующих и лидирующих ТЦ открыто в 2004-2014 гг. и к настоящему времени морально и физически устарело.

При этом практически все заявленные новые проекты перенесены на неопределенное время – ТЦ "Арсен" (GLA = 10 тыс. кв. м), "Станислав" (GLA=13,7 тыс. кв. м), ТРЦ на территории арматурного завода (GLA=60 тыс. кв. м). Медленными темпами ведется строительство второй очереди ТРЦ "Велес" (GLA=21,5 тыс. кв. м), введение перенесено на первый квартал 2021 года.

"Высокая востребованность торговых объектов микрорайонного формата в окружении густонаселенных жилых массивов, магазинов у дома. В Ивано-Франковске так и не представлен ТРЦ общегородского значения (регионального формата) с удобной транспортной и автомобильной доступностью и сильными якорными операторами", - считает эксперт.

По ее данным, в наиболее качественных объектах ставка аренды для помещений галереи моды площадью 50-100 кв. м колеблется в диапазоне $15-20 без учета НДС.

Общее рыночное предложение Ивано-Франковска за последние пять лет пополнилось лишь несколькими небольшими объектами площадью 1-2 тыс. кв. м.

Таким образом, на начало 2019 года в Ивано-Франковске функционируют 3 окружных, 8 микрорайонных, 11 специализированных, 2 развлекательных центров и 4 отдельностоящих гипермаркета.

Согласно классификации ICSC, без учета малых магазинов и помещений формата «street-retail», рынков города и отдельностоящих супер- и гипермаркетов, совокупная площадь торговых объектов города составляет 87,3 тыс. кв. м, что соответствует показателю 1 043 кв. м на 1 кв. км общей площади города.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на май 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.