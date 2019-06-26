Экономика

16:16 26.06.2019

"Нафтогаз" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов

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"Нафтогаз" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов

НАК "Нафтогаз Украины" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов, заявил глава НАК Андрей Коболев.

"Нам удалось показать "Газпрому", что он не только не может распоряжаться своими (находящимися под арестом - ИФ) активами, но, в том числе, не может получать с них дивиденды", - сказал он журналистам в Киев в среду.

"Например, в одной из юрисдикций суд, который наложил аресты, когда "Газпром" попытался получить дивиденды, сказал, что дивиденды распределять можно, другие ваши партнеры их получать могут, а вы, пожалуйста, положите дивиденды сюда на счет и мы их подержим до того момента, когда решим, что с ними делать", - добавил глава НАК.

Как сообщалось, в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома", проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпром" в Европе.

Теги: #нафтогаз #газпром #дивиденды #коболев #нафтогаз_украины
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