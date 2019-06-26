Экономика

16:10 26.06.2019

"Нафтогаз" в августе приостановит импорт газа для его закачки в ПХГ без решения вопроса о наличии денег на его закупку

2 мин читать
"Нафтогаз" в августе приостановит импорт газа для его закачки в ПХГ без решения вопроса о наличии денег на его закупку

НАК "Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), если не найдет соответствующее финансирование, заявил глава НАК Андрей Коболев.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса (кредиты, евробонды, рассрочка по дивидендам от Кабмина - ИФ) в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". Т.е. мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - сказал он журналистам в Киев в среду.

Коболев отметил, что нахождение финансового ресурса для имеющего проблемы с ликвидностью "Нафтогаза" напрямую связано с решениями его акционера в лице Кабинета министров, поскольку международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий. "В случае с этими организациями я опасаюсь, что мы войдем в тяжелую дискуссию с правительством на тему устава "Нафтогаза" или анбандлинга", - считает глава НАК.

По его словам, эти вопросы должен рассматривать действующий состав правительства, поскольку решение должно быть найдено уже в июле. В противном случае страна может не успеть довести запасы ПХГ до 20 млрд куб. м газа, необходимых на случай полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года.

По состоянию на 24 июня ПХГ Украины располагают запасами 13,136 млрд куб. м, а среднесуточная закачка в июне составляет около 70 млн куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #украина #пхг #коболев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:17 26.06.2019
Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки о санкциях в отношении российской делегации

Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки о санкциях в отношении российской делегации

16:16 26.06.2019
"Нафтогаз" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов

"Нафтогаз" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов

15:44 26.06.2019
В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

15:01 26.06.2019
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Илыка

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Илыка

14:39 26.06.2019
Расходы ЦИК на подготовку и проведение выборов в Раду составят около 2 млрд грн

Расходы ЦИК на подготовку и проведение выборов в Раду составят около 2 млрд грн

13:37 26.06.2019
ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

12:50 26.06.2019
В Украине в пятницу резко похолодает

В Украине в пятницу резко похолодает

12:35 26.06.2019
Пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ

Пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ

12:27 26.06.2019
Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

11:22 26.06.2019
Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения на выборах в Раду в случае подтверждения полномочий делегации РФ

Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения на выборах в Раду в случае подтверждения полномочий делегации РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

Кабмин намерен ограничить стоимость 1 Гкал теплоэнергии на уровне 1,4 тыс. грн

Подчинение НКРЭКУ правительству противоречит Третьему энергопакету – Секретариат Энергосообщества

ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" кредит EUR60 млн на закупку газа

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

ПОСЛЕДНЕЕ

АРМА доверяет много зарубежных партнеров – глава Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине

В Ивано-Франковске сформировался дефицит торговых площадей, перенесены сроки ввода трех ТРЦ

Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

Кабмин повысил с 1 июля пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами

Micron и другие американские чип-мейкеры продолжают поставки Huawei в обход запрета США

Кабмин намерен ограничить стоимость 1 Гкал теплоэнергии на уровне 1,4 тыс. грн

Глава OMV допускает задержку строительства газопровода "Северный поток 2" из-за позиции Дании

СК "Гардиан" начала сотрудничество с КБ "ПриватБанк"

Monobank получил финансовую лицензию британского регулятора FCA

"Укрзализныця" намерена привести стоимость пасперевозок к рыночной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА