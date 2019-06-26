"Нафтогаз" в августе приостановит импорт газа для его закачки в ПХГ без решения вопроса о наличии денег на его закупку

НАК "Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), если не найдет соответствующее финансирование, заявил глава НАК Андрей Коболев.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса (кредиты, евробонды, рассрочка по дивидендам от Кабмина - ИФ) в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". Т.е. мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - сказал он журналистам в Киев в среду.

Коболев отметил, что нахождение финансового ресурса для имеющего проблемы с ликвидностью "Нафтогаза" напрямую связано с решениями его акционера в лице Кабинета министров, поскольку международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий. "В случае с этими организациями я опасаюсь, что мы войдем в тяжелую дискуссию с правительством на тему устава "Нафтогаза" или анбандлинга", - считает глава НАК.

По его словам, эти вопросы должен рассматривать действующий состав правительства, поскольку решение должно быть найдено уже в июле. В противном случае страна может не успеть довести запасы ПХГ до 20 млрд куб. м газа, необходимых на случай полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года.

По состоянию на 24 июня ПХГ Украины располагают запасами 13,136 млрд куб. м, а среднесуточная закачка в июне составляет около 70 млн куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.