Экономика

12:46 26.06.2019

Micron и другие американские чип-мейкеры продолжают поставки Huawei в обход запрета США

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Micron и другие американские чип-мейкеры продолжают поставки Huawei в обход запрета США

Американские производители чипов продают китайской Huawei продукцию на миллионы долларов, несмотря на запрет, введенный властями США, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам источников, лидеры отрасли, в том числе Intel и Micron, нашли возможность обойти ограничения, поставляя китайской компании компоненты, произведенные за пределами США - такие товары не всегда считаются американскими.

Компании возобновили поставки продукции Huawei примерно три недели назад, отмечают источники.

Возобновление продаж американскими компаниями позволит Huawei продолжать производство ее продуктов, включая смартфоны и серверы.

Это также показывает, насколько сложно администрации президента США Дональда Трампа будет действительно ограничить бизнес Huawei, пишет NYT.

Ранее в этом году Трамп подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволяет его администрации ограничивать бизнес иностранных технологических компаний в США при появлении сигналов их угрозы национальной безопасности.

В "черный список" компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий, была внесена китайская Huawei.

Micron Technology Inc. возобновила поставки некоторых компонентов Huawei, не подпадающих под действующие в Штатах ограничения, заявил главный исполнительный директор компании Санджай Мехротра.

В мае 2019 года, когда Huawei была внесена Вашингтоном в "черный список", Micron полностью приостановила поставки своей продукции китайской компании, сказал он в ходе телефонной конференции с аналитиками.

Однако в дальнейшем, компания обнаружила, что может поставлять Huawei ряд продуктов, не подпадающих под ограничения, отметил Мехротра, не уточнив, однако, о каких товарах идет речь.

Он отметил также, что неопределенность в отношении бизнеса с Huawei не ослабевает, и пока неясно, какой объем продукции Micron сможет поставлять китайской компании и насколько долго.

Теги: #сша #huawei #запрет
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