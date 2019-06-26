Экономика

11:02 26.06.2019

Глава OMV допускает задержку строительства газопровода "Северный поток 2" из-за позиции Дании

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Глава OMV допускает задержку строительства газопровода "Северный поток 2" из-за позиции Дании

Строительство газопровода "Северный поток 2" может задержаться из-за позиции Дании с прокладкой по ее территории, заявил глава OMV Райнер Зеле в Москве.

По его словам, это может стать реальностью.

"Это теоретическая возможность, я с вами согласен. Nord Stream 2 AG может выполнить план. Но мы не знаем, когда будет представлено разрешение", - сказал он на пресс-конференции.

"Нам надо подождать, когда датские власти выдадут его. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатац

Теги: #северный_поток_2 #строительство #дания
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