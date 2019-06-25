Экономика

18:31 25.06.2019

Подчинение НКРЭКУ правительству противоречит Третьему энергопакету – Секретариат Энергосообщества

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Подчинение НКРЭКУ правительству противоречит Третьему энергопакету – Секретариат Энергосообщества

Подчинение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Кабинету министров, которое может произойти во исполнение решения Конституционного суда, противоречит Третьему энергетическому пакету, следовать которому Украина обязалась при вступлении в Энергосообщество, говорится в сообщении Секретариата Энергосообщества (ЭС) во вторник.

"Большая Палата Конституционного Суда не рассматривает влияние этих правил (Третьего энергопакета – ИФ). Тем не менее, независимость регулирующих органов от любого другого частного или государственного органа является ключевой составляющей европейского энергетического законодательства", - подчеркивается в сообщении.

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Секретариат ЭС отмечает, что независимость регулятора от госорганов имеет особое значение в Украине, где госсобственность в регулируемом энергетическом секторе широко распространена, и важные решения являются предметом коммерческих и политических интересов.

Секретариат ЭС напоминает, что сообщал в 2018 году, как НКРЭКУ подвергалась серьезному политическому вмешательству. Но в прошлом, даже без оспаривания его конституционного статуса. Более поздняя оценка Секретариата показала, что "гарантия автономии, закрепленная в законе о создании НКРЭКУ, только недавно начала приносить плоды", - добавили в Секретариате ЭС.

Как сообщалось, в июне Конституционный суд Украины, признавший неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ), постановил, что они утратят силу с 31 декабря 2019 года.

Как отмечается в релизе суда, НКРЭКУ была образована указом президента в августе 2014 года, а оспоренным законом от 22 сентября 2016 года наделена статусом постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа. Закон также предусматривал, что члены комиссии назначаются президентом по результатам конкурса, в комиссию которого входят по два представителя президента и парламента и один – Кабмина.

В решении КС констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональным назначениям, сфере деятельности и полномочиям имеет признак центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабмину и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией.

Теги: #правительство #нкрэку #энергосообщество
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