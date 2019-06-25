ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" кредит EUR60 млн на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить НАК "Нафтогаз Украины" EUR60 млн для финансирования закупки природного газа по импорту.

Согласно сообщению на сайте банка, его совет директоров планирует рассмотреть этот проект 24 июля.

В проекте отмечается, что такая поддержка ЕБРР в форме аккредитива покроет до 20-30% платежного риска НАК, связанного с финансированием покупки газа у авторитетных международных трейдеров, не прибегая к суверенным гарантиям.

Как сообщалось, ЕБРР в октябре 2015 года открыл НАК кредитную линию в размере $300 млн была для закупки газа на западной границе Украины. В течение этого срока "Нафтогаз" мог погашать и снова выбирать средства в пределах указанной суммы, чтобы профинансировать закупки газа из ЕС.

В январе 2018 года НАК погасил кредитную линию, полностью выполнив свои обязательства.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.