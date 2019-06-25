Экономика

17:03 25.06.2019

ЕБРР рассчитывает на расширение "линка" Clearstream на муниципальные и корпоративные облигации

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ЕБРР рассчитывает на расширение "линка" Clearstream на муниципальные и корпоративные облигации

Открытие "линка" депозитария НБУ, обслуживающего рынок облигаций внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ), с международным депозитарием Clearstream расширило круг инвесторов и увеличило ликвидность, однако в перспективе целесообразно расширить этот "линк" на муниципальные и корпоративные бумаги, считает директор по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала ЕБРР Андре Куусвек.

Открытие "линка" положительно повлияет на снижение стоимости займов и увеличит ликвидность вторичного рынка ОВГЗ в Украине.

"Сейчас через Clearstream доступны только государственные облигации, но Украина может последовать примеру Грузии, где уже осуществили выпуск корпоративных облигаций. Мы заинтересованы в таких выпусках", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах конференции "Подключение Украины к Clearstream - что это значит для международных инвесторов", прошедшей в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне 24 июня.

Куусвек отметил, что ЕБРР напрямую не финансирует правительства, инвестируя в реальную экономику и банки, в том числе в государственные, поэтому не будет покупать ОВГЗ.

В то же время он считает интересным выпуск муниципальных облигаций, которые в Украине также обслуживает депозитарий Нацбанка. "ЕБРР участвовал в выпуске муниципальных облигаций в Загребе и Бухаресте. Оба - в местных валютах. Мы надеемся, что в Украине также будет возможность подобных выпусков", – сказал Куусвек.

Представитель ЕБРР также отказался спрогнозировать, когда банк может выпустить собственные облигации в гривне.

Как ранее сообщало агентство, открытие "линка" с Национальным депозитарием Украины, который в качестве центрального депозитария обслуживает корпоративные ценные бумаги, в ближайшее время не планируется. НДУ пока нацелен на открытие до конца текущего года иностранных номинальных держателей, благодаря принятому в прошлом году закону.

Как отмечается в пресс-релизе инвестгруппы ICU по итогам конференции, соорганизатором которой она выступала, министр финансов Украины Оксана Маркарова напомнила, что с начала 2019 инвестиции нерезидентов в ОВГЗ выросли в 8 раз и сейчас превышают 51 млрд грн. "Мы остаемся сторонниками ускорения реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски", - заявила глава Минфина.

Управляющий партнер ICU Константин Стеценко отметил, что валютная либерализация и сотрудничество с Clearstream обеспечат Украине приток новых инвестиций". Он напомнил, что украинская гривня с начала этого года подорожала к доллару на 5%, уступив среди "экзотических" валют лишь египетскому фунт, выросшему на 6%.

"Инфраструктурные изменения наряду с благоприятной ситуацией на глобальных рынках позволяют с оптимизмом смотреть на рынок ОВГЗ и ожидать притока новых инвесторов", - заявил управляющий партнер ICU.

По данным инвестгруппы, всего в конференции приняли участие около 50 инвесторов.

Теги: #еврооблигации #ебрр #линк #clearstream
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