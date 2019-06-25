Сервис BlaBlaBus намерен выйти на украинский рынок

Автобусный лоукост-перевозчик BlaBlaBus, основателем которого является онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar (Франция), намерен выйти на украинский рынок.

Об этом заявил сооснователь и гендиректор BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью изданию "Октобус.Журнал".

"Наш первый автобусный рейс BlaBlaBus уже запущен в Германии. Мы планируем соединить нашими рейсами 60 городов по всей Германии и Бенилюксу в течение первого года работы. Затем мы расширим охват BlaBlaBus на всю Европу. На наших неевропейских рынках, где мы уже начали подключать профессиональных автобусных перевозчиков к своей платформе, мы также удвоим наши усилия в этом направлении, с упором на Россию, Украину и Латинскую Америку", - сообщил Брюссон.

По его словам, сервис BlaBlaBus поможет сократить количество автомобилей на дорогах, а также снизить стоимость поездок.

"В контексте неотложной борьбы с глобальным потеплением, наш "враг" - пустая машина на трассе, и сейчас у нашей команды полно мотивации справиться с этой проблемой. Раньше мы боролись с бессмысленной тратой ресурсов, заполняя пустые автомобили. Теперь, кроме этого, мы предлагаем автобусы в качестве альтернативы. Автобусам предстоит сыграть существенную роль в сокращении количества автомобилей на дорогах, уменьшении выбросов CO2 и снижении стоимости поездок", - отметил сооснователь BlaBlaCar.

BlaBlaBus запустила свой первый автобусный рейс 11 июня 2019 года в Германии. В 2018 году BlaBlaCar купил французского перевозчика Ouibus, на основе которого и создали BlaBlaBus. До слияния французский сервис имел более 300 автобусных маршрутов по Европе.

BlaBlaCar (Франция) - крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 70 млн человек.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".