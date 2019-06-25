ПриватБанк обещает награду за информацию, которая поможет задержать взорвавших банкомат в Харькове

В ПриватБанке обещают награду 50 тыс. грн за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников, которые в ночь на вторник подорвали банкомат ПриватБанка в супермаркете на проспекте Победы в Харькове, и забрали часть денег.

"Преступники успели украсть лишь часть денег, которые находились в банкомате. Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись", - сообщает пресс-служба ПриватБанка во вторник.

В информации отмечается, что в результате подрыва был полностью разрушен внешний банкомат и помещение, в котором он находился. Кроме того взрывом поврежден терминал ПриватБанка внутри магазина.

"Размер убытков банка устанавливается, но уже сейчас можно сказать, что он составляет сотни тысяч гривен. Пострадало и другое оборудование, которое принадлежит супермаркету и арендаторам", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В ПриватБанке обещают награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников. Передать информацию в банк можно любым удобным способом. Информатору гарантируют анонимность.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 25 июня, неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка и забрали деньги.

Полиция возбудила уголовные производства по ч.5 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.