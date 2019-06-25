Экономика

15:16 25.06.2019

ПриватБанк обещает награду за информацию, которая поможет задержать взорвавших банкомат в Харькове

1 мин читать
ПриватБанк обещает награду за информацию, которая поможет задержать взорвавших банкомат в Харькове

В ПриватБанке обещают награду 50 тыс. грн за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников, которые в ночь на вторник подорвали банкомат ПриватБанка в супермаркете на проспекте Победы в Харькове, и забрали часть денег.

"Преступники успели украсть лишь часть денег, которые находились в банкомате. Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись", - сообщает пресс-служба ПриватБанка во вторник.

В информации отмечается, что в результате подрыва был полностью разрушен внешний банкомат и помещение, в котором он находился. Кроме того взрывом поврежден терминал ПриватБанка внутри магазина.

"Размер убытков банка устанавливается, но уже сейчас можно сказать, что он составляет сотни тысяч гривен. Пострадало и другое оборудование, которое принадлежит супермаркету и арендаторам", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В ПриватБанке обещают награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников. Передать информацию в банк можно любым удобным способом. Информатору гарантируют анонимность.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 25 июня, неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка и забрали деньги.

Полиция возбудила уголовные производства по ч.5 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #награда #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:19 20.06.2019
Три члена набсовета ПриватБанка отказались от своих назначений

Три члена набсовета ПриватБанка отказались от своих назначений

16:56 19.06.2019
Верховный суд отклонил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

Верховный суд отклонил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

15:57 18.06.2019
Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

14:34 18.06.2019
НБУ заявляет об укрепившейся финстабильности, но видит угрозу в ситуации в ПриватБанком

НБУ заявляет об укрепившейся финстабильности, но видит угрозу в ситуации в ПриватБанком

22:30 15.06.2019
Андрей Лунин назвал лучшим вратарем чемпионата мира U20

Андрей Лунин назвал лучшим вратарем чемпионата мира U20

15:18 14.06.2019
ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

16:48 13.06.2019
CDA США Квин в Днепре отметила успех нового руководства ПриватБанка

CDA США Квин в Днепре отметила успех нового руководства ПриватБанка

13:15 13.06.2019
СЕО ПриватБанка не исключает подачу новых исков к экс-акционерам в иностранные суды

СЕО ПриватБанка не исключает подачу новых исков к экс-акционерам в иностранные суды

13:14 13.06.2019
ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

12:55 13.06.2019
ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

НБУ выводит из обращения монеты 1, 2 и 5 коп.

Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервис BlaBlaBus намерен выйти на украинский рынок

Полтава может остаться без воды из-за отключения "Полтававодоканала" от энергоснабжения за долги

"Укрпошта" победила в двух номинациях мировой премии World Post & Parcel Awards 2019

На "Киевском бронетанковом заводе" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей для ремонта БТР-3

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" увеличили бюджет конкурса "Мы – это город" в 2019г на треть из-за возросшей популярности проекта

НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

НБУ выводит из обращения монеты 1, 2 и 5 коп.

Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА