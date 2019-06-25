Полтава может остаться без воды из-за отключения "Полтававодоканала" от энергоснабжения за долги

АО "Полтаваоблэнерго" в понедельник обесточило 4-й водозабор коммунального предприятия "Полтававодоканал", а также начало отключение от энергоснабжения других объектов водоканала.

Как сообщается на сайте "Полтававодоканала", из-за этого возникла угроза прекращения водоснабжения всей Полтавы.

По сообщению "Полтаваоблэнерго", "Полтававодоканал" задолжал за услуги энергоснабжения свыше 320 млн грн. "Полтаваоблэнерго" сообщает, что неоднократно предупреждало должника о прекращении энергоснабжения, однако водоканал по-прежнему не погашает задолженность.

Облэнерго также подчеркивает, что предлагало водоканалу отключить от энергоснабжения его не связанные с водоснабжением и водоотводом объекты, но руководство водоканала отказалось от этого предложения.

"В соответствие с требованиями действующего законодательства, всю ответственность за сложившуюся ситуацию несет должник, то есть КП "Полтававодоканал", подчеркивает "Полтаваоблэнерго".