Экономика

14:58 25.06.2019

Полтава может остаться без воды из-за отключения "Полтававодоканала" от энергоснабжения за долги

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Полтава может остаться без воды из-за отключения "Полтававодоканала" от энергоснабжения за долги

АО "Полтаваоблэнерго" в понедельник обесточило 4-й водозабор коммунального предприятия "Полтававодоканал", а также начало отключение от энергоснабжения других объектов водоканала.

Как сообщается на сайте "Полтававодоканала", из-за этого возникла угроза прекращения водоснабжения всей Полтавы.

По сообщению "Полтаваоблэнерго", "Полтававодоканал" задолжал за услуги энергоснабжения свыше 320 млн грн. "Полтаваоблэнерго" сообщает, что неоднократно предупреждало должника о прекращении энергоснабжения, однако водоканал по-прежнему не погашает задолженность.

Облэнерго также подчеркивает, что предлагало водоканалу отключить от энергоснабжения его не связанные с водоснабжением и водоотводом объекты, но руководство водоканала отказалось от этого предложения.

"В соответствие с требованиями действующего законодательства, всю ответственность за сложившуюся ситуацию несет должник, то есть КП "Полтававодоканал", подчеркивает "Полтаваоблэнерго".

Теги: #энергоснабжение #полтававодоканал #водоснабжение
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