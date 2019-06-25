На "Киевском бронетанковом заводе" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей для ремонта БТР-3

В ГП "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ) опровергают озвученные СМИ обвинения в махинациях при закупке запчастей для ремонтных работ БТР-3 в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) на сумму 9,14 млн грн.

"Сообщение издания "Наши гроши" о том, что должностные лица КБТЗ поставили под видом новых запчастей и комплектующих старые, не соответствует действительности. Так же ложью является информация о том, что эти запчасти не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам", - говорится в официальном заявлении КБТЗ во вторник.

В КБТЗ уточнили, что поставщик запчастей ООО "Торговый дом "Партсет" в августе 2018 года признан победителем тендера на поставку запчастей к танкам Т-72. По итогам тендера КБТЗ заключил с компанией договор на поставку запчастей на общую сумму 3,82 млн грн. Кроме того, согласно заключенному в октябре 2018 года договору хранения, КБТЗ принял от компании запчасти к БТР-3 на общую сумму 5,32 млн грн, которые в декабре были задействованы в работах по восстановлению БТР-3, поясняется в заявлении.

"Заводской приемкой подтверждено, что все приобретенные запчасти и комплектующие имеют вторую категорию и являются фактически новыми, но складского хранения. Часть комплектующих уже установлена на боевую технику ВСУ в рамках ремонтных работ", - уточняют в КБТЗ, подчеркивая: отремонтированная бронетехника уже прошла соответствующие испытания и принята в эксплуатацию армии военной приемкой Минобороны.

По данным КБТЗ, часть комплектующих приобретена КБТЗ как складской запас и хранится на складах предприятия. На данный момент КБТЗ имеет гарантийные обязательства по ремонту и восстановлению в рамках ГОЗ 44 ед. БТР-3ДА и нуждается в ремонтном фонде, отмечается в заявлении.

Как следует из заявления, все запчасти и комплектующие приобретены КБТЗ за собственные оборотные средства без привлечения бюджетных средств и изначально не планировались для установки на новую бронетехнику. "Поэтому упомянутые обвинения выглядят абсурдными", - поясняют в КБТЗ.

На данный момент приобретенные комплектующие находятся на складе КБТЗ. Завод готов предоставить возможность проверить качество закупленных запчастей, в том числе авторам публикации, резюмируют в КБТЗ.

Ранее ресурс "Наши гроши" со ссылкой на данные Печерского райсуда Киева сообщил о ведущемся ГБР с апреля 2019 года расследовании по подозрению должностных лиц КБТЗ в присвоении госсредств в размере 9,14 млн грн в рамках соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" на закупку деталей для ремонта БТР-3ДА в рамках ГОЗ.

По версии следствия, фирма-поставщик поставила КБТЗ под видом новых запчастей и комплектующих восстановленные ранее на территории завода 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам. В ГБР также утверждают, что закупленные комплектующие уже использовались ранее, не отвечают техническим требованиям, и были поставлены КБТЗ по завышенным ценам, сообщило издание.