Экономика

14:19 25.06.2019

На "Киевском бронетанковом заводе" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей для ремонта БТР-3

3 мин читать
На "Киевском бронетанковом заводе" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей для ремонта БТР-3

 В ГП "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ) опровергают озвученные СМИ обвинения в махинациях при закупке запчастей для ремонтных работ БТР-3 в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) на сумму 9,14 млн грн.

"Сообщение издания "Наши гроши" о том, что должностные лица КБТЗ поставили под видом новых запчастей и комплектующих старые, не соответствует действительности. Так же ложью является информация о том, что эти запчасти не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам", - говорится в официальном заявлении КБТЗ во вторник.

В КБТЗ уточнили, что поставщик запчастей ООО "Торговый дом "Партсет" в августе 2018 года признан победителем тендера на поставку запчастей к танкам Т-72. По итогам тендера КБТЗ заключил с компанией договор на поставку запчастей на общую сумму 3,82 млн грн. Кроме того, согласно заключенному в октябре 2018 года договору хранения, КБТЗ принял от компании запчасти к БТР-3 на общую сумму 5,32 млн грн, которые в декабре были задействованы в работах по восстановлению БТР-3, поясняется в заявлении.

"Заводской приемкой подтверждено, что все приобретенные запчасти и комплектующие имеют вторую категорию и являются фактически новыми, но складского хранения. Часть комплектующих уже установлена на боевую технику ВСУ в рамках ремонтных работ", - уточняют в КБТЗ, подчеркивая: отремонтированная бронетехника уже прошла соответствующие испытания и принята в эксплуатацию армии военной приемкой Минобороны.

По данным КБТЗ, часть комплектующих приобретена КБТЗ как складской запас и хранится на складах предприятия. На данный момент КБТЗ имеет гарантийные обязательства по ремонту и восстановлению в рамках ГОЗ 44 ед. БТР-3ДА и нуждается в ремонтном фонде, отмечается в заявлении.

Как следует из заявления, все запчасти и комплектующие приобретены КБТЗ за собственные оборотные средства без привлечения бюджетных средств и изначально не планировались для установки на новую бронетехнику. "Поэтому упомянутые обвинения выглядят абсурдными", - поясняют в КБТЗ.

На данный момент приобретенные комплектующие находятся на складе КБТЗ. Завод готов предоставить возможность проверить качество закупленных запчастей, в том числе авторам публикации, резюмируют в КБТЗ.

Ранее ресурс "Наши гроши" со ссылкой на данные Печерского райсуда Киева сообщил о ведущемся ГБР с апреля 2019 года расследовании по подозрению должностных лиц КБТЗ в присвоении госсредств в размере 9,14 млн грн в рамках соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" на закупку деталей для ремонта БТР-3ДА в рамках ГОЗ.

По версии следствия, фирма-поставщик поставила КБТЗ под видом новых запчастей и комплектующих восстановленные ранее на территории завода 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам. В ГБР также утверждают, что закупленные комплектующие уже использовались ранее, не отвечают техническим требованиям, и были поставлены КБТЗ по завышенным ценам, сообщило издание.

Теги: #кбтз #обвинение #бтр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 19.06.2019
Четверо подозреваемых в гибели рейса МН17 будут привлечены к ответственности, даже если сами не нажимали кнопку – главный прокурор Нидерландов

Четверо подозреваемых в гибели рейса МН17 будут привлечены к ответственности, даже если сами не нажимали кнопку – главный прокурор Нидерландов

14:47 19.06.2019
Суд над подозреваемыми в трагедии МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге в 10.00

Суд над подозреваемыми в трагедии МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге в 10.00

14:21 19.06.2019
Следствие назвало четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко

Следствие назвало четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко

14:08 19.06.2019
Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" против Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко

Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" против Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко

22:38 17.06.2019
Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

06:18 14.06.2019
Администрация США обвинила Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

Администрация США обвинила Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

21:10 13.06.2019
Бывший глава канцелярии польского премьера признан виновным в авиакатастрофе, приведшей к гибели президента Польши в 2010 году

Бывший глава канцелярии польского премьера признан виновным в авиакатастрофе, приведшей к гибели президента Польши в 2010 году

11:48 13.06.2019
САП направила в суд дело о растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", обвинения предъявлены 8 лицам

САП направила в суд дело о растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", обвинения предъявлены 8 лицам

10:21 08.05.2019
Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти обвиняемых в причинении повлекших смерть Гандзюк повреждений

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти обвиняемых в причинении повлекших смерть Гандзюк повреждений

16:45 07.05.2019
Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

НБУ выводит из обращения монеты 1, 2 и 5 коп.

Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк обещает награду за информацию, которая поможет задержать взорвавших банкомат в Харькове

Полтава может остаться без воды из-за отключения "Полтававодоканала" от энергоснабжения за долги

"Укрпошта" победила в двух номинациях мировой премии World Post & Parcel Awards 2019

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" увеличили бюджет конкурса "Мы – это город" в 2019г на треть из-за возросшей популярности проекта

НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

НБУ выводит из обращения монеты 1, 2 и 5 коп.

Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА