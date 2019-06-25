Экономика

13:00 25.06.2019

"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" увеличили бюджет конкурса "Мы – это город" в 2019г на треть из-за возросшей популярности проекта

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"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" увеличили бюджет конкурса "Мы – это город" в 2019г на треть из-за возросшей популярности проекта

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, вместе с другими запорожскими предприятиями "Метинвеста" – "Запорожогнеупором", "Запорожкоксом" и Запорожским литейно-механическим заводом - в 2019 году увеличил финансирование конкурса социальных проектов среди общественных организаций, муниципальных учреждений и жителей города "Мы - это город" на 32,1% по сравнению с 2018 годом – до 7 млн грн (в 2018-м - 5,3 млн грн).

Как сообщается на корпоративном сайте предприятия, в 2019 году на конкурс запорожцы подали рекордное количество заявок – 420 (в 2018 году – 287 заявок), а 21 июня в Запорожье состоялась церемония награждения победителей.

При этом отмечается, что конкурс позволит реализовать для Запорожья 100 проектов в сфере образования, культуры, спорта, инфраструктуры, а также волонтерской и патриотического воспитания.

Общий бюджет седьмого сезона конкурса увеличен к рекордным 7 млн грн, что в 10 раз больше фонда, с которыми конкурс стартовал в 2013 году (700 тыс. грн).

"Главное достижение конкурса – это не реализованные проекты и не выделенные средства, а то, что мы помогаем запорожцам реализовать интересные и важные для родного города проекты. Только вместе мы можем изменить город – сделать его комфортнее, более уютным и обустроенным", – прокомментировал генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Также сообщается, что среди победителей седьмого сезона конкурса социальных инициатив "Мы – это город" - проекты для детей: "От спорта – к социальной интеграции", конкурс сказочников имени Саньки Сита, дом муми-троля, в детском селе, футбольный турнир среди школьников Metallurg Children Cup. Среди культурно-образовательных мероприятий – фестивали домашнего консервирования, "Запорожья, объединяет мир", "Казацкая ярмарка", "Конный спорт, – детям".

Проекты для людей с инвалидностью: "Жизнь без барьеров", инклюзивний детский лагерь "Вокруг света", программа социальной адаптации и реабилитации "Казко-дар", школа волонтеров "Сенсориум – территория счастливого ребенка" и много других. В число победителей конкурса также вошел "Народный проект" – инициатива общеобразовательной школы № 23 по созданию детского пространства "Генерация Z".

При этом напоминается, что за семь лет существование конкурса "Мы – это город" реализовано 230 проектов с бюджетом 15,3 млн грн.

Согласно данным предприятия, в 2017 году бюджет конкурса составлял 3,7 млн грн, 2016- м – 2,4 млн грн, 2015-м – 1,7 млн грн, 2014-м - 1,1 млн грн, 2013-м - 700 тыс. грн. В 2019 году изначально планировалось выделить на конкурс 5,7 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

Теги: #метинвест #запорожсталь
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