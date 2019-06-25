НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн.

Как заявил глава центробанка Яков Смолий на пресс-брифинге во вторник, новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.

После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется шесть номиналов монет и 12 номиналов банкнот", - сказал Смолий.

В предыдущий раз НБУ вводил в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад - банкноту 500 грн.

На новой лицевой стороне новой банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, на оборотной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Новая банкнота будет отличаться от банкнот других номиналов: ее размеры будут 75х160 мм, рассказал директор департамента денежного обращения центробанка Виктор Зайвенко.

Как уточнили в НБУ, в дальнейшем центробанк планирует завершить этот номинальный ряд совершенствованием банкнот номиналом 50 грн и 200 грн.