Экономика

12:21 25.06.2019

Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

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Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету министров сменить представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Демчишина.

Об этом идет речь в письме президента к премьер-министру Владимиру Гройсману, обнародованном изданием "Экономическая правда".

Аргументацией увольнения Демчишина, который вошел в НС как представитель от администрации пятого президента Петра Порошенко, указана необходимость "дать четкий сигнал обществу относительно обновления компании".

В то же время Зеленский с этой же формулировкой не предлагает сменить других представителя государства в НС НАК Сергея Попика, который является советником премьер-министра Гройсмана, руководителя службы вице-премьера Константина Марьевича или независимых членов совета.

В настоящее время в состав набсовета НАК входят Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа, Амос Хохштайн, Людо Ван дер Хейден, Демчишин, Попик и Марьевич.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #набсовет #зеленский #демчина #кадры
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