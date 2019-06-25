Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету министров сменить представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Демчишина.

Об этом идет речь в письме президента к премьер-министру Владимиру Гройсману, обнародованном изданием "Экономическая правда".

Аргументацией увольнения Демчишина, который вошел в НС как представитель от администрации пятого президента Петра Порошенко, указана необходимость "дать четкий сигнал обществу относительно обновления компании".

В то же время Зеленский с этой же формулировкой не предлагает сменить других представителя государства в НС НАК Сергея Попика, который является советником премьер-министра Гройсмана, руководителя службы вице-премьера Константина Марьевича или независимых членов совета.

В настоящее время в состав набсовета НАК входят Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа, Амос Хохштайн, Людо Ван дер Хейден, Демчишин, Попик и Марьевич.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.