Экономика

11:52 25.06.2019

Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

1 мин читать
Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

 Государство вытесняет частных заемщиков с кредитного рынка страны активными госзаимствованиями и высоким уровнем учетной ставки, полагает глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Правы те, кто утверждает: Нацбанк "добавляет масла в огонь", длительное время поддерживая учетную ставку на достаточно высоком уровне (сейчас едва ли не вдвое выше потребительской инфляции)", - написал он на странице в Facebook во вторник.

По словам Данилишина, высокая ставка НБУ обусловливает высокую доходность по государственным облигациям.

"Действительно, какой смысл украинским банкам кредитовать субъекты экономики со всеми связанными с этим рисками и последствиями, когда можно просто приобрести минфиновские ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма – ИФ) с доходностью 18-19% годовых и спокойно "стричь купоны", - написал он.

Глава Совета Нацбнка согласился с недавним решением центробанка разрешить украинским банкам осуществлять краткосрочное кредитование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими ОВГЗ на срок менее 14 дней.

"Такой сверхкороткий срок не позволяет присоединиться к тем критикам, которые полагают, что данное решение Нацбанка будет отвлекать серьезные объемы ресурсов от кредитования экономики", - написал он.

Правление НБУ 6 июня решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

Теги: #учетная_ставка #данилишин #нбу #нацбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 20.06.2019
Зеленский обещает уважать и защищать независимость НБУ

Зеленский обещает уважать и защищать независимость НБУ

12:43 19.06.2019
НБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик"

НБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик"

18:02 18.06.2019
НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня

НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня

17:48 18.06.2019
НБУ может повысить вес риска по необеспеченным потребкредитам для достаточного запаса капитала на случай кризисных явлений

НБУ может повысить вес риска по необеспеченным потребкредитам для достаточного запаса капитала на случай кризисных явлений

16:46 18.06.2019
Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

16:04 18.06.2019
НБУ считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ до завершения текущей программы stand by

НБУ считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ до завершения текущей программы stand by

15:57 18.06.2019
Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

14:44 18.06.2019
Нацбанк призывает Кабмин оставить госбанкам больше прибыли для докапитлизации

Нацбанк призывает Кабмин оставить госбанкам больше прибыли для докапитлизации

14:34 18.06.2019
НБУ заявляет об укрепившейся финстабильности, но видит угрозу в ситуации в ПриватБанком

НБУ заявляет об укрепившейся финстабильности, но видит угрозу в ситуации в ПриватБанком

15:40 13.06.2019
НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США готовы поддерживать энергореформы в Украине совместно с международными партнерами

"Укрзализныця" 26 июня начнет road show евробондов в долларах сроком на 3-5 лет

"Укрзализныця" планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду - Кравцов

Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами с 1 июля

Транзит украинских товаров через РФ допустим при использовании пломб ГЛОНАСС

ПОСЛЕДНЕЕ

Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в США

НКРЭКУ намерена установить ЗТ для малых "зеленых" СЭС до 150 кВт на уровне 6 евроцентов со снижением на 25% с 2020г

"Зеленый" тариф для крышных домашних СЭС, ВЭС и комбинированных СЭС/ВЭС с 2025г снизится втрое – проект постановления НКРЭКУ

Ретроспективной отмены "зеленого" тарифа для наземных домашних СЭС не будет, но с 2020г НКРЭКУ прекратит его устанавливать для новых станций

Спрос на доставки через сервис NP Shopping за 5 мес. 2019г. вырос на 27%

Промпроизводство в Украине в мае-2019 выросло на 1,6% – Госстат

В Украине упразднены все регламентирующие акты о работе ММПО, что приводит к бесконтрольному перемещению через границу - СМИ

Суд вернул гостиницу "Лыбидь" в Киеве законному владельцу

США готовы поддерживать энергореформы в Украине совместно с международными партнерами

Fitch присвоил рейтинг B-(EXP) ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА