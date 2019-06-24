Спрос на доставки через сервис NP Shopping за 5 мес. 2019г. вырос на 27%

Спрос на доставки через сервис "Новой Пошты" NP Shopping за январь-май 2019 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

Согласно данным "Новой Пошты", наибольшей популярностью среди украинских покупателей за указанный период пользовались магазины: eBay (28% всех посылок), Amazon (22%) и 6pm (более 13%). Также в перечень наиболее востребованных вошли магазины Carter`s, Victoria`s Secret, H&M.

В сообщении компании указывается, что больше всего отправлений пользователи NP Shopping заказывают из США. В то же время быстро растет популярность и других направлений доставки. Так, за пять месяцев количество посылок из Великобритании увеличилось почти на 80%, а из Польши – более чем в три раза.

"Чаще всего покупатели заказывают из-за рубежа одежду и обувь, детские вещи, гаджеты, косметику. Их привлекают цены, которые, как правило, ниже чем в Украине, большой выбор и хорошее качество товаров", - отметил директор "Нова Пошта Интернешнл" Юрий Беневитский.

Средний чек посылки составляет $66, а средний вес – 1,6 кг. Самые активные покупатели - это мужчины (59%) в возрасте 25-34 лет (53%). Чаще всего заказывают киевляне, не менее активно делают покупки жители Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

NP Shopping - сервис компании "Нова Пошта Интернешнл", который позволяет делать заказы в онлайн-магазинах США и Европы и получать посылки в любом удобном отделении Украины.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.