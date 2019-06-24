Экономика

18:32 24.06.2019

Спрос на доставки через сервис NP Shopping за 5 мес. 2019г. вырос на 27%

2 мин читать
Спрос на доставки через сервис NP Shopping за 5 мес. 2019г. вырос на 27%

Спрос на доставки через сервис "Новой Пошты" NP Shopping за январь-май 2019 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

Согласно данным "Новой Пошты", наибольшей популярностью среди украинских покупателей за указанный период пользовались магазины: eBay (28% всех посылок), Amazon (22%) и 6pm (более 13%). Также в перечень наиболее востребованных вошли магазины Carter`s, Victoria`s Secret, H&M.

В сообщении компании указывается, что больше всего отправлений пользователи NP Shopping заказывают из США. В то же время быстро растет популярность и других направлений доставки. Так, за пять месяцев количество посылок из Великобритании увеличилось почти на 80%, а из Польши – более чем в три раза.

"Чаще всего покупатели заказывают из-за рубежа одежду и обувь, детские вещи, гаджеты, косметику. Их привлекают цены, которые, как правило, ниже чем в Украине, большой выбор и хорошее качество товаров", - отметил директор "Нова Пошта Интернешнл" Юрий Беневитский.

Средний чек посылки составляет $66, а средний вес – 1,6 кг. Самые активные покупатели - это мужчины (59%) в возрасте 25-34 лет (53%). Чаще всего заказывают киевляне, не менее активно делают покупки жители Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

NP Shopping - сервис компании "Нова Пошта Интернешнл", который позволяет делать заказы в онлайн-магазинах США и Европы и получать посылки в любом удобном отделении Украины.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #сервис #доставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 19.06.2019
Администрация Зеленского планирует в 2019г запустить сеть доступа к онлайн-сервисам eID

Администрация Зеленского планирует в 2019г запустить сеть доступа к онлайн-сервисам eID

13:45 19.06.2019
Директор "Нова Пошта": Мы активно расширяемся в селах и инвестируем в сортировочные центры

Директор "Нова Пошта": Мы активно расширяемся в селах и инвестируем в сортировочные центры

16:54 18.06.2019
"Нова Пошта" планирует масштабировать пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях на всю Украину

"Нова Пошта" планирует масштабировать пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях на всю Украину

16:06 18.06.2019
"Нова Пошта" в 2020г планирует начать строительство инновационного терминала в Днепре

"Нова Пошта" в 2020г планирует начать строительство инновационного терминала в Днепре

17:07 13.06.2019
Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

13:14 13.06.2019
ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

12:55 13.06.2019
ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

12:28 13.06.2019
"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

12:17 12.06.2019
"Нова Пошта" планирует открыть Львовский инновационный сортировочный терминал в сентябре

"Нова Пошта" планирует открыть Львовский инновационный сортировочный терминал в сентябре

12:22 11.06.2019
"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США готовы поддерживать энергореформы в Украине совместно с международными партнерами

"Укрзализныця" 26 июня начнет road show евробондов в долларах сроком на 3-5 лет

"Укрзализныця" планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду - Кравцов

Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами с 1 июля

Транзит украинских товаров через РФ допустим при использовании пломб ГЛОНАСС

ПОСЛЕДНЕЕ

Промпроизводство в Украине в мае-2019 выросло на 1,6% – Госстат

В Украине упразднены все регламентирующие акты о работе ММПО, что приводит к бесконтрольному перемещению через границу - СМИ

Суд вернул гостиницу "Лыбидь" в Киеве законному владельцу

США готовы поддерживать энергореформы в Украине совместно с международными партнерами

Fitch присвоил рейтинг B-(EXP) ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци"

"Укрзализныця" 26 июня начнет road show евробондов в долларах сроком на 3-5 лет

"Укрзализныця" планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду - Кравцов

Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами с 1 июля

Для очистки "Дружбы" потребуется 8 месяцев, в течение года нефтепровод будет работать "вполсилы"

МЭРТ не удалось уволить ни одного сотрудника с 2016г - Нефьодов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА