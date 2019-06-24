США готовы поддерживать энергореформы в Украине совместно с международными партнерами

Вашингтон готов поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами, заявил заместитель государственного секретаря США по энергетическим вопросам Кент Логсдон на встрече с представителями Всемирного банка и Евросоюза.

"Во время встреч с представителями Всемирного банка и ЕС главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Логсдон подчеркнул готовность США поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами", - сообщило посольство США в Украине в аккаунте в "Твиттер" в понедельник.

Логсдон в понедельник также провел встречу с представителями НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и Андреем Фаворовым, в рамках которой обсуждалась текущая техническая помощь США для Украины в части наращивания добычи газа и улучшения корпоративного управления компанией.

"Логсдон отметил важность продолжения реформ для обеспечения финансирования закупок газа", - отмечено в сообщении посольства США в Украине.