Экономика

16:48 24.06.2019

"Укрзализныця" планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду - Кравцов

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"Укрзализныця" планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду - Кравцов

АО "Укрзализныця" начинает сдавать имущество в аренду после трехлетнего перерыва, сообщил глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Сегодня мое особое "наконец" – "Укрзализныця" начинает сдавать имущество в аренду. Более трех лет не было ни одной такой операции. И это при том, что компания - один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине", - написал он.

По словам Кравцова, теперь каждый желающий может зайти на площадку государственных электронных торгов ProZorro и выбрать из перечня, предложенного компанией, необходимое ему имущество.

"Укрзализныця" планирует сдавать в аренду широкий спектр имущества - от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе.

"И что нам с того? Теперь никаких "а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?". Только цивилизованная и прозрачная аренда. Ну и, естественно, деньги в компанию (планируем сотни миллионов гривень, но точно смогу сказать уже исходя из практики)", - подчеркнул Кравцов.

Он также отметил, что аренда имущества "Укрзализныци" – хорошая возможность для малого и среднего бизнеса.

Теги: #кравцов #укрзализныця #prozorro
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