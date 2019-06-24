Экономика

16:25 24.06.2019

Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами с 1 июля

1 мин читать
Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами с 1 июля

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Полтора года назад - в январе 2018 года, в Мариуполе - я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались - и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, следовательно, малые отчисления", - сказал Гройсман на рабочем совещании в Кабмине в понедельник.

По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", - заверил он.

Таким образом, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат повышенные пенсии.

Гройсман отметил, что пенсии составят не менее 2 тыс. грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - добавил премьер.

Теги: #гройсман #пенсии #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 24.06.2019
Автоматической замены госсекретарей с приходом нового правительства не будет - глава Нацагентства госслужбы

Автоматической замены госсекретарей с приходом нового правительства не будет - глава Нацагентства госслужбы

15:20 24.06.2019
АП рассматривает возможность сокращения количества министерств - Гончарук

АП рассматривает возможность сокращения количества министерств - Гончарук

11:01 22.06.2019
В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

11:01 22.06.2019
В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

14:54 21.06.2019
Кабмин планирует ввести временный запрет на отключение водоканалов от энергоснабжения

Кабмин планирует ввести временный запрет на отключение водоканалов от энергоснабжения

14:19 20.06.2019
Кабмин Украины обяжет аптеки при муниципальных больницах войти в госпрограмму "Доступные лекарства"

Кабмин Украины обяжет аптеки при муниципальных больницах войти в госпрограмму "Доступные лекарства"

15:04 19.06.2019
Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

14:56 19.06.2019
Кабмин увеличил численность аппарата Минфина, сократил – Минэнергоугля в связи с переподчинением "Укрэнерго"

Кабмин увеличил численность аппарата Минфина, сократил – Минэнергоугля в связи с переподчинением "Укрэнерго"

14:01 19.06.2019
Кабмин инициирует проверку законности решения Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Григоренко

Кабмин инициирует проверку законности решения Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Григоренко

13:29 19.06.2019
Цена на газ для населения в июле продолжит снижаться – Гройсман

Цена на газ для населения в июле продолжит снижаться – Гройсман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США готовы поддерживать энергореформы в Украине совместно с международными партнерами

"Укрзализныця" 26 июня начнет road show евробондов в долларах сроком на 3-5 лет

"Укрзализныця" планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду - Кравцов

Транзит украинских товаров через РФ допустим при использовании пломб ГЛОНАСС

Украина открывает сезон экспорта арбузов

ПОСЛЕДНЕЕ

США готовы поддерживать энергореформы в Украине совместно с международными партнерами

Fitch присвоил рейтинг B-(EXP) ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци"

"Укрзализныця" 26 июня начнет road show евробондов в долларах сроком на 3-5 лет

"Укрзализныця" планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду - Кравцов

Для очистки "Дружбы" потребуется 8 месяцев, в течение года нефтепровод будет работать "вполсилы"

МЭРТ не удалось уволить ни одного сотрудника с 2016г - Нефьодов

Транзит украинских товаров через РФ допустим при использовании пломб ГЛОНАСС

НКРЭКУ изменила формулу расчета предельных цен на э/э на рынке "на сутки вперед", ограничения будут действовать 9 месяцев

"ДТЭК ВИЭ" привлекло EUR90 млн у германских банков на строительство 2-й очереди Приморской ВЭС

Днепр получит EUR12,5 млн от европейских партнеров на энергоэффективные школы и детсады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА