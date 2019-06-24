Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами с 1 июля

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Полтора года назад - в январе 2018 года, в Мариуполе - я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались - и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, следовательно, малые отчисления", - сказал Гройсман на рабочем совещании в Кабмине в понедельник.

По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", - заверил он.

Таким образом, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат повышенные пенсии.

Гройсман отметил, что пенсии составят не менее 2 тыс. грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - добавил премьер.