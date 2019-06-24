Для очистки "Дружбы" потребуется 8 месяцев, в течение года нефтепровод будет работать "вполсилы"

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (беларусский оператор южной ветки "Дружбы") прогнозирует, что в течение ближайших 12 месяцев система нефтепроводов "Дружба" будет работать "вполсилы" из-за длительного периода очистки от загрязненной хлоридами нефти.

"Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность. Это только предварительные оценки", - заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, которого цитирует ведомственный журнал "Вестник Белнефтехим".

Некондиционная нефть из южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси может быть вытеснена в Россию досрочно, до конца июля, а не к 15 августа, как планировалось ранее, уточнил Вериго.

"Дорожная карта" предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей "грязной" нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - сказал он.

По словам Вериго, поставки загрязненной хлоридами нефти нанесли экономикам ряда государств значительный ущерб.

"Прием ядовитой нефти негативно сказался на дорогостоящем оборудовании нефтеперерабатывающих заводов, привел к длительному простою трубопроводной системы и повлечет существенное снижение объемов транспортировки в последующий период. Случай беспрецедентный, экономикам ряда государств нанесен колоссальный ущерб", - утверждает главный инженер.

В свою очередь заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила в интервью изданию, что беларусские предприятия нефтехимической отрасли оказались в сложной финансовой ситуации из-за поставок "грязной" российской нефти.

"Во II квартале 2019 года у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Республику Беларусь некачественной российской нефти", - сказала Гурина.

По ее словам, отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы.