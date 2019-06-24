МЭРТ не удалось уволить ни одного сотрудника с 2016г - Нефьодов

Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ), начиная с 2016 года, не удалось уволить ни одного сотрудника - все уволенные восстановились на государственной службе благодаря судебным решениям, сообщил первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефьодов.

"С мая 2016 года МЭРТ не смог уволить ни одного сотрудника. Абсолютно все люди, которые были уволены, возобновились - выиграли все суды", - сказал он на конференции о реформе государственного управления в Киеве в понедельник.