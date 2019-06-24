В Украине упразднены все регламентирующие акты о работе ММПО, что приводит к бесконтрольному перемещению через границу - СМИ

В Украине с 2015 г. упразднены все регламентирующие акты касательно работы, открытия, закрытия ММПО (Место международного почтового обмена), что привело к бесконтрольному перемещению через границу Украины коммерческого импорта под видом посылок для физлиц.

«Сделала это не ГФС, а Министерство инфраструктуры, которое приказом №19 от 30.01.2015 отменило регуляцию, с целью создания новых, более либеральных норм. Но их отсутствие оказалось гораздо интереснее любой либерализации, настолько, что за четыре года их попросту забыли ввести», - говорится в материале ZN.UA

По мнению авторов статьи данная ситуация не позволяет привлечь к ответственности или закрыть «метр границы» - ММПО «провинившегося» оператора.

Из ответа и.о. министра Мининфраструктуры В.Довганя на запрос издания следует, что ничего регулятор не собирается менять: "Таким образом, с 01.07.2019 г. вводятся в действие изменения только в отношении лимита для беспошлинного ввоза международных отправлений, но не сам принцип администрирования этого лимита. Поэтому система работы как почтовых операторов, так и таможни не меняется".

C 1 июля 2019 г. вступают в силу новые правила «почтового налогообложения» – безналоговый лимит снижается со 150 до 100 евро.