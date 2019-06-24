Экономика

11:30 24.06.2019

"Нафтогаз" не может поддержать находящийся на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов облгазов "Укртрансгаз"

2 мин читать
"Нафтогаз" не может поддержать находящийся на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов облгазов "Укртрансгаз"

НАК "Нафтогаз Украины" не может финансово поддержать АО "Укртрансгаз", который находится в предбанкротном состоянии из-за накопленных перед ним многомиллиардных долгов операторами газораспределительных систем (облгазов).

"Уже полгода мы говорим о том, что "Укртрансгаз" может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы избрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической. "Нафтогаз" поддерживал "Укртрансгаз" сколько мог, и мы являемся их крупнейшим кредитором. Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - приводятся в пресс-релизе слова главы НАК Андрея Коболева.

В "Нафтогазе" напомнили, что компании не один раз предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС ряда решений регулятора рынка в лице НКРЭКУ. Среди них – уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 года и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, делающие возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами ГРС.

А.Коболев подчеркнул, что группа готова предоставить все необходимые материалы для анализа и обсуждения выхода из сложившейся ситуации, а также установления ответственных лиц за этот недопустимый результат.

В НАК напоминают, что в ноябре 2018 года "Укртрансгаз" предоставил обоснованные возражения против предложенных НКРЭКУ "временных" тарифов на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 40%, или на 20 млрд грн. В то же время регулятор не учел аргументы и установил заниженные тарифы.

В феврале 2019 года "Укртрансгаз" подал свои предложения по изменению временных тарифов, однако эти предложения так и не были рассмотрены. Результатом этих решений стало не только ограничение инвестиционных расходов компании, но и ее неспособность закупать газ для прокачки топлива по газотранспортной системе.

Кроме того, "Укртрансгаз" и "Нафтогаз" неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими из газотранспортной системы без контракта. Облгазы, в свою очередь, заявляют о недостаточности их тарифа на распределение для расчетов с "Укртрансгазом" за отобранный газ.

Теги: #нафтогаз #укртрансгаз #банкротство #долги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 20.06.2019
Зеленский намерен в ближайшие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на Украину

Зеленский намерен в ближайшие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на Украину

15:58 19.06.2019
Бойко обещает снизить цены на газ и списать долги по ЖКХ

Бойко обещает снизить цены на газ и списать долги по ЖКХ

15:04 19.06.2019
Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

16:15 18.06.2019
"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

14:07 18.06.2019
"Нафтогаз" выплатил $500 млн полученного под гарантии Всемирного банка кредита

"Нафтогаз" выплатил $500 млн полученного под гарантии Всемирного банка кредита

17:13 14.06.2019
"Укртрансгаз" заявляет об угрозе работе ГТС

"Укртрансгаз" заявляет об угрозе работе ГТС

15:09 14.06.2019
"Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения на 11,8% от ранее объявленной

"Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения на 11,8% от ранее объявленной

13:49 14.06.2019
Витренко о решении КС по НКРЭКУ: необходимо внести изменения в закон о регуляторе и выбрать новый состав комиссии

Витренко о решении КС по НКРЭКУ: необходимо внести изменения в закон о регуляторе и выбрать новый состав комиссии

20:36 13.06.2019
"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

20:36 13.06.2019
"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

Компания Новинского увеличила долю в Regal Petroleum c 54% до 82,65% за счет выкупа доли EastOne Пинчука

Зеленский обещает бизнесу проведение в Украине налоговой амнистии на льготных условиях

Зеленский обещает, что уже в следующем году контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в Украине

Украина получила EUR1 млрд от размещения еврооблигаций

ПОСЛЕДНЕЕ

Днепр получит EUR12,5 млн от европейских партнеров на энергоэффективные школы и детсады

Airbus существенно опередил Boeing по числу заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

"Укроборонпром" продолжит консультации с претендентами на проведение международного финаудита после решения вопроса о его финансировании - источник

IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на Троещину

"Укрзализныця" с июля на 10% повысит оклады рядовым сотрудникам

"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель

США внесли пять китайских IT-организаций в санкционный список

"Укрзализныця" в случае восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО намерена почти вдвое увеличить перевозки железной руды и черных металлов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА