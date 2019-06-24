IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на Троещину

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит Киевской городской государственной администрации (КГГА) отчет о целесообразности развития скоростного транспортного коридора на микрорайон Троещина в Киеве.

Соответствующее соглашение между КГГА и IFC о предоставлении консультативных услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры столицы подписал глава Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте Киевгоргосадминистрации.

Отчет Международной финансовой корпорации, в частности, будет включать в себя: технологические альтернативные варианты и инфраструктурные решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план эксплуатации и управления.

КГГА и представители IFC намерены совместно разработать технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов реализации проекта "Платформа городов Европы и Центральной Азии".

При этом отмечается, что специалисты Всемирного банка уже разработали рекомендации по улучшению транспортной системы Киева.

"Для нас очень важно создать оптимальную транспортную модель, сможет улучшить сообщение между различными районами столицы. И в этом направлении мы рады сотрудничать и использовать опыт наших партнеров, мировой опыт, чтобы максимально эффективно использовать те возможности, которые есть в нашем городе. Мы говорим о системе TRT (Troyeshina Rapid Transit)", - цитирует пресс-служба КГГА Кличко.

Как сообщалось, Всемирный банк в ноябре 2018 года заявил о возможности выделения кредита на реализацию скоростного транспортного коридора на Троещину. Протяженность такого маршрута составит 20 км.