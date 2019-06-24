Экономика

11:00 24.06.2019

"Укрзализныця" с июля на 10% повысит оклады рядовым сотрудникам

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"Укрзализныця" с июля на 10% повысит оклады рядовым сотрудникам

АО "Укрзализныця" с 1 июля на 10% повысит оклады и часовые тарифные ставки более чем 250 тыс. работникам, на что правление компании выделило около 1,5 млрд грн.

Об этом глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов написал на своей странице в Facebook.

"Сразу скажу: увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей)", - подчеркнул он.

По словам Кравцова, средняя зарплата в компании - выше средней по Украине на 20% и составляет около 10,5 тыс. грн.

"Можно много спорить относительно этой цифры, но в отдельных городах оплата в разы выше, чем могут предложить другие предприятия в регионах", - подчеркнул глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, ранее Союз железнодорожников требовал от Кабинета министров повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова.

Теги: #укрзализныця #зарплаты
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