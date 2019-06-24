Экономика

10:31 24.06.2019

"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

2 мин читать
"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

 Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" предупредила о возможном аварийном отключении электроэнергии в связи с рекордными показателями температуры воздуха.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17935 МВт. Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом", - сообщается на сайте "Укрэнерго".

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

В компании пояснили, что в нынешних условиях энергосистема страны работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС. Кроме того, ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - Центрэнерго, 1 - Донбассэнерго и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 МВт.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что у "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - предупредили в НЭК.

В "Укрэнерго" отметили, что решить данный вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме того, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго". По этому поводу "Укрэнерго" уже обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с соответствующим письмом.

"От оперативности принятия решения и его исполнения сейчас будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины", - подытожили в компании.

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #погода #чп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:43 23.06.2019
В Киевской и других областях вечером ожидаются грозы, град и шквалы

В Киевской и других областях вечером ожидаются грозы, град и шквалы

13:29 23.06.2019
В начале недели в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

В начале недели в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

12:59 22.06.2019
"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

11:55 22.06.2019
Жара в Украине не отступает, в западных областях – грозовые дожди

Жара в Украине не отступает, в западных областях – грозовые дожди

12:48 21.06.2019
В Украине на выходных будет сухо и жарко, лишь на западе ожидаются дожди

В Украине на выходных будет сухо и жарко, лишь на западе ожидаются дожди

13:27 20.06.2019
В Киеве 21 июня может быть повторен температурный рекорд 1891г

В Киеве 21 июня может быть повторен температурный рекорд 1891г

13:02 20.06.2019
Формула "Роттердам+" де-факто уже не применяется при расчете тарифа на отпуск э/э ТЭС - Герус

Формула "Роттердам+" де-факто уже не применяется при расчете тарифа на отпуск э/э ТЭС - Герус

12:03 20.06.2019
Правила выбора организатора аукционов на заключение 2-сторонних договоров на рынке э/э выписаны под УЭБ – Нефедов

Правила выбора организатора аукционов на заключение 2-сторонних договоров на рынке э/э выписаны под УЭБ – Нефедов

14:56 19.06.2019
Кабмин увеличил численность аппарата Минфина, сократил – Минэнергоугля в связи с переподчинением "Укрэнерго"

Кабмин увеличил численность аппарата Минфина, сократил – Минэнергоугля в связи с переподчинением "Укрэнерго"

13:52 19.06.2019
Изменение системы расчетов за э/э с 1 июля может привести к дефициту оборотных средств энергопроизводителей - КГГА

Изменение системы расчетов за э/э с 1 июля может привести к дефициту оборотных средств энергопроизводителей - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" не может поддержать находящийся на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов облгазов "Укртрансгаз"

Компания Новинского увеличила долю в Regal Petroleum c 54% до 82,65% за счет выкупа доли EastOne Пинчука

Зеленский обещает бизнесу проведение в Украине налоговой амнистии на льготных условиях

Зеленский обещает, что уже в следующем году контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в Украине

Украина получила EUR1 млрд от размещения еврооблигаций

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" не может поддержать находящийся на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов облгазов "Укртрансгаз"

IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на Троещину

"Укрзализныця" с июля на 10% повысит оклады рядовым сотрудникам

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель

США внесли пять китайских IT-организаций в санкционный список

"Укрзализныця" в случае восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО намерена почти вдвое увеличить перевозки железной руды и черных металлов

Кабмин планирует ввести временный запрет на отключение водоканалов от энергоснабжения

Аналитики Fitch закладывают среднегодовой курс гривни в 2019г 30,6 грн/$1

Компания Новинского увеличила долю в Regal Petroleum c 54% до 82,65% за счет выкупа доли EastOne Пинчука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА