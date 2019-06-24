Экономика

10:27 24.06.2019

Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель

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Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в понедельник после резкого скачка по итогам прошлой недели, вызванного увеличением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 подорожали на $0,29 (0,44%) - до $65,49 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена подскочила на $0,75 (1,16%) и составляла на закрытие $65,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на августа на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,4 (0,7%) - до $57,83 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а цена WTI подскочила на 9,4%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

"Пока все указывает на дельнейший рост цен, - говорит старший рыночный стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. - Никто не хочет войны, но на кон поставлена национальная гордость".

Теги: #цены #нефть
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